Per Haftbefehl gesuchter Alkohol-Dieb festgenommen

Schönefeld. Polizisten haben am Montagabend einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Flughafen-Schönefeld festgenommen. Nach dem 53-Jährigen wurde schon länger wegen besonders schweren Diebstahls gefahndet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. 2011 soll er in einen Supermarkt eingebrochen sein, um alkoholische Getränke zu stehlen. Zu den Gerichtsverhandlungen war er wiederholt nicht erschienen, weshalb auch die Fahndung ausgelöst worden war. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Ägypten wurde er nun gefasst und kam in Untersuchungshaft.

( dpa )