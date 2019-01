Senat sieht Verbesserungen in Bürger- und Standesämtern

Lange Wartezeiten in den Berliner Ämtern sorgten in der Vergangenheit für Unmut. Nun sieht sich der Senat auf dem richtigen Weg (Archivbild).

Lange war von Chaos die Rede. Nun sieht der Senat erste Fortschritte in den Berliner Ämtern. Geplant sind weitere Online-Services.

Behörden in Berlin

Berlin. Der rot-rot-grüne Senat sieht Fortschritte bei der Vergabe von Terminen in den Berliner Bürger- und Standesämtern. Nachdem es in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder zu erheblichen Wartezeiten gekommen war, hätten bezirksübergreifende Maßnahmen zu "spürbaren Verbesserungen für die Kunden" geführt, wie es am Dienstag im Senat hieß.

Laut dem "Bericht zum Stand der Weiterentwicklung von Bürgerämtern und Standesämtern" von Innensenator Andreas Geisel (SPD) gebe es nun berlinweit verbindliche Standards für die Terminbereitstellung in Bürgerämtern. Diese Standards würden durch eine zentrale Monitoring-Stelle gemessen. Zudem sei ein schnelleres und einfacheres Terminbuchungssystem entwickelt worden. Außerdem könnten die Berliner ab Februar 2019 den Bearbeitungsstatus ihrer beantragten Ausweisdokumente online oder telefonisch über die Hotline 115 abfragen.

Für die Standesämter seien die Weichen für eine Aufstockung des Personals gestellt. Höchste Priorität hätte die Einführung einer zentralen Service-Stelle für die Standesämter. Ab dem dritten Quartal 2019 sollen Geburten und Sterbefälle testweise online angezeigt werden können. Eine flächendeckende Bereitstellung eines Terminbuchungssystems sei in Vorbereitung.

Im Laufe des ersten Quartals 2019 soll auch die Beantragung von einfachen, gebührenpflichtigen Meldebescheinigungen online möglich sein. Darüber hinaus engagiere sich das Land Berlin in den Gremien zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes auf Bundesebene. So habe Berlin bei der Digitalisierung sogenannter Querschnittsleistungen (z.B. Geburtsurkunde, Meldebestätigung, Personalausweis) die bundesweite Federführung übernommen.

( BM )