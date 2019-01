Berlin: Fluggast versuchte Boa in der Hose zu schmuggeln

Der Mann hatte die 40 Zentimeter lange Schlange in einer Stofftasche in der Hose versteckt. Das fiel den Beamten aber auf.

Flughafen Schönefeld Fluggast versuchte Boa in der Hose zu schmuggeln

Zollbeamte erleben während ihres Dienstes kuriose Sachen. Aber eine Schlange kommt ihnen wohl auch nicht alle Tage unter...

Eine solche beschlagnahmten aber Mitarbeiter des Hauptzollamts Potsdam am Flughafen Schönefeld. Die schwarze Boa war circa 40 Zentimeter lang.

Mann fiel in der Sicherheitskontrolle auf

Den Mitarbeitern fiel ein 43-jähriger Mann auf dem Weg durch die Sicherheitskontrolle auf, der "etwas in der Hose mitführte, das dort nicht hingehörte", so der Zoll in seiner MItteilung.

Der Mann, der nach Israel reisen wollte, wurde in einen gesonderten Bereich gebracht. Aus dem Bund seiner Hose holte er einen kleinen Stoffbeutel hervor. Dort drin hatte er die Boa versteckt.

Entsprechende Dokumente konnte er für das Tier nicht vorlegen. Die Schlange wurde ihm weggenommen und in die Reptilien-Auffangstation nach Brandenburg an der Havel gebracht. Ein Bußgeldverfahren erwartet den Mann.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Heiligabend. Das Hauptzollamt teilte den versuchten Schmuggel aber erst am Montag mit.

( BM )