Wegen Warnstreiiks Am heutigen Dienstag viele Flugausfälle in Tegel erwartet

Berlin. Am Berliner Flughafen Tegel wird es wegen Warnstreiks an anderen Airports am heutigen Dienstag wohl erneut zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Betroffen seien Flüge von und zu den Flughäfen Frankfurt/Main und München, wie die Flughafengesellschaft (FBB) am Montag mitteilte. Es handelt sich um 110 Verbindungen, die betroffen sein könnten. Für Schönefeld werden keine Einschränkungen erwartet.

Die Gewerkschaft Verdi rief das Sicherheitspersonal an acht Flughäfen - Frankfurt/Main, Hamburg, München, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt - zum Arbeitskampf auf. Davor hatte es bereits Warnstreiks in Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart gegeben.

Hintergrund ist der Tarifstreit um höhere Löhne. Verdi fordert für die bundesweit 23 000 Beschäftigten im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle an den Flughäfen eine einheitliche Bezahlung - brutto 20 Euro pro Stunde. Die nächsten Verhandlungsrunden sind für den 23. und 24. Januar in Berlin vereinbart.

