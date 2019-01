Gesundheit Migräne-Patienten für Therapie per Smartphone gesucht

Berlin. Für eine neuartige Therapie per Smartphone sucht die Berliner Charité Migräne-Patienten aus Berlin und Brandenburg als Studienteilnehmer. Eine App solle helfen, die Kopfschmerzen zu dokumentieren und mögliche Auslöser zu finden, teilte die Charité am Montag mit. Außerdem werden die Betroffenen bei Entspannungsübungen und Ausdauersport unterstützt sowie in verhaltenstherapeutischen Ansätzen geschult.

Die Patienten können zudem in einer Online-Sprechstunde direkt mit ihrem behandelnden Arzt in der Kopfschmerz-Ambulanz Kontakt aufnehmen und sich mit anderen Migräne-Patienten austauschen. Ziel der Therapie "Smartgem" ist es, die Lebensqualität zu verbessern, aber auch Zeit und Kosten zu sparen.

Die Studienteilnehmer müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört, an mindestens fünf Tagen im Monat an Migräne zu leiden. Die Migräne muss vor dem 50. Lebensjahr begonnen haben und seit mindestens einem Jahr bestehen. Darüber hinaus brauchen die Teilnehmer ein Smartphone mit mobilem Internetzugang. Interessenten können sich telefonisch unter (030) 560 887 oder per E-Mail smartgem@charite.de melden.

( dpa )