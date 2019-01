Bauernverband: Brandenburg braucht Verarbeitungskapazitäten

Berlin/Potsdam. Brandenburg braucht aus Sicht des Landesbauernverbandes eine Ansiedlungsstrategie für mittelständische Verarbeitungsbetriebe. Es fehlten etwa Mühlen und Schlachtbetriebe, sagte Verbandspräsident Henrik Wendorff am Montag in Berlin. "Wir würden mehr vertragen, um mit dem Einzelhandel in Berlin und Brandenburg besser ins Gespräch zu kommen." Wendorff äußerte sich vor Beginn der Grünen Woche am kommenden Freitag. Nahrungsmittel aus Brandenburg seien gefragt, betonte Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD). In Halle 21.A präsentierten sich 78 Aussteller. Das sei eine gute Gelegenheit, um märkische Produkte bekannt zu machen.

( dpa )