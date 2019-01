Trübe Aussichten für Berlin: Glatteis und Schneeregen kommen

Glatteis und Schneeregen machen Autofahrern in Berlin das Leben schwer - wie hier bei einem Unfall an der Petersburger Ecke Kochhannstraße am Montagabend.

Berlin. In Berlin ist die Woche sonnig aber spürbar kühler als in den letzten Tagen gestartet. Ein Tief über dem Baltikum bringt kältere Meeresluft nach Berlin und Brandenburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Und es ist immer noch windig, vereinzelt gibt es auch noch Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h (Windstärke 8). Die Wetterwarnung des DWD gilt noch bis zum Montagnachmittag 16 Uhr.

Feuerwehr wegen Sturmschäden im Einsatz

Am Sonntagabend kollidierte in Brandenburg ein Zug zwischen Calau und Finsterwalde mit einem Baum. Die Frontscheibe wurde dabei beschädigt, wie die Bundespolizei twitterte. Alle Insassen blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatten Sturmböen den Baum auf die Gleise gerissen.

Die Berliner Feuerwehr war am Montagmorgen wegen Sturmschäden mehrmals im Einsatz. Gegen 7 Uhr wurde die Havelchaussee im Grunewald zeitweise gesperrt. In Höhe Schildhorn drohte ein Baum umzustürzen. An der Lortzingstraße in Wedding lösten sich am frühen Morgen Teile eines Baugerüstes und stürzten auf den Fußweg.

Von diesem Gebäude stürzten Gerüstteile auf den Fußweg

Foto: Thomas Peise

Am frühen Montagnachmittag schneite es in Friedrichshain sogar.

Foto: Jessica Hellwig

Ein bisschen Schnee blieb sogar liegen. Nach dem kurzen Schneefall schien dann aber wieder die Sonne.

Foto: Jessica Hellwig

Foto: Jessica Hellwig

Gegen Abend wird es dann frostig bis -1 Grad. Bis Dienstagvormittag müssen Autofahrer mit Glätte durch überfrierende Restnässe rechnen. Auch kann es leicht schneien. Doch im Verlauf des Tages geht der Schnee dann in Schneeregen und Regen über. Der Wind weht dann nur noch mäßig und es wird auch wieder milder. Die Höchsttemperatur erreicht 4 bis 7 Grad. Im Verlauf der Woche steigen die Werte sogar noch etwas an.

Zum kommenden Wochenende liegen die Temperaturen dann knapp über dem Gefrierpunkt, wie das Portal kachelmannwetter.com prognostiziert. Dann kann es auch wieder Schneeregen geben und es muss auch vereinzelt mit Glatteis gerechnet werden.

Busunfall wegen Glätte in Mecklenburg-Vorpommern

Glatteis und starker Wind waren in Mecklenburg-Vorpommern die Ursache für einen Busunfall auf der Bundesstraße 104. Dabei wurden am Montagmorgen vier Menschen verletzt, einer davon schwer. Der Bus rutschte bei Glätte und heftigen Böen zwischen dem mecklenburgischen Pasewalk und Strasburg von der Straße in einen Graben und kippte um, teilte die Polizei mit. Die Fahrgäste mussten den Bus über die Notausgänge verlassen, da das Fahrzeug auf der Seite lag. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 65.000 Euro.

Mehr zum Thema:

Schnee-Chaos geht weiter: Lawine rollt über Hotel in Bayern

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

( BM )