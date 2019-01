Davis-Cup-Chef Kohlmann über Molleker: "Riesensache" für ihn

Melbourne/Berlin. Bundestrainer Michael Kohlmann hat das Oranienburger Tennistalent Rudi Molleker für seinen bisherigen Auftritt bei den Australian Open gelobt. Der 18-Jährige hatte bei seinem ersten Grand Slam gleich über den Sprung ins Hauptfeld erreicht. "Es eine super Leistung von ihm, sich direkt zu qualifizieren. Er hat ganz enge Situationen gemeistert", sagte Davis-Cup-Kapitän Kohlmann der Deutschen Presse-Agentur. "Für ihn ist das eine Riesensache."

Molleker hatte am Freitag seinen deutschen Kontrahenten Oscar Otte mit 4:6, 6:4, 7:5 geschlagen und steht damit in der ersten Runde. Dort trifft er am frühen Montagmorgen (MESZ) auf den Argentinier Diego Schwartzman, der an Nummer 18 gesetzt ist. "Das ist ein sehr erfahrener Mann. Einer, der nicht so ein Powertennis spielt, er wird ihn nicht wegspielen", sagte Kohlmann.

Für Molleker wird es das erste Match mit potenziell fünf Sätzen bei den Australian Open in Melbourne sein. "Er ist körperlich für einen 18-Jährigen sehr, sehr weit", sagte Kohlmann. "Best-of-Five ist aber nochmal eine andere Hausnummer. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie er sich schlägt. Es ist für ihn eine Superstandortbestimmung." Für das Erreichen der ersten Runde kassiert Molleker 75 000 Dollar - bislang hatte er 122 756 Dollar in seiner Laufbahn eingesammelt.

( dpa )