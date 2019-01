Frankfurt (Oder). Bei einem Wohnhausbrand in Frankfurt (Oder) sind acht Erwachsene und ein Kind verletzt worden. "Sie atmeten Rauchgas ein und kamen ins Krankenhaus", sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Am Hintereingang des Gebäudes gingen am Sonntagmorgen Möbel in Flammen auf. Wie es dazu kam, war unklar.

( dpa )