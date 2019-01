Schwede Hedlund wechselt von Union Berlin zu Bröndby

Berlin. Flügelstürmer Simon Hedlund verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin. Der 25 Jahre alte Schwede wechselt vorbehaltlich eines Medizinchecks in der Winterpause zum dänischen Erstligisten Bröndby IF nach Kopenhagen. Das teilte Union am Freitag mit. Hedlund wird schon nicht mehr am Samstag mit den Köpenickern ins Trainingslager nach Spanien reisen.

"Es war der ausdrückliche Wunsch von Simon Hedlund, sich im Winter sportlich zu verändern", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball. "Sportlich ist der Abgang schade, da Simon über viel Qualität verfügt."

Hedlund war im Sommer 2016 von Elfsborg IF aus Schweden zu Union gewechselt. Er hatte lange einen Stammplatz sicher, kam diese Saison unter dem neuen Trainer Urs Fischer aber nur noch zu vier Startelfeinsätzen in der Liga. Beim 4:2 in der ersten Pokalrunde gegen Carl Zeiss Jena erzielte Hedlund zwei Treffer, blieb ansonsten jedoch torlos. Auch Zweitligist FC Ingolstadt hatte im vergangenen Dezember Interesse an einer Verpflichtung gezeigt.

( dpa )