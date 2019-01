Dardai nutzt Kurzturnier in Düsseldorf zum Testen

Berlin. Pal Dardai will die beiden Auftritte von Hertha BSC beim Telekom Cup auch zum Testen seines Personals nutzen. Zwischen den jeweils 45-minütigen Partien solle die Mannschaft durchgewechselt und auch andere Systeme gespielt werden, kündigte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten für das Kurzturnier am Sonntag an.

Auch die zuletzt angeschlagenen Valentino Lazaro (Sprunggelenksprobleme) und Karim Rekik (Muskelfaserriss) sollen in Düsseldorf dabei sein. Hertha trifft zunächst auf Borussia Mönchengladbach (14.10 Uhr) und anschließend auf den FC Bayern München oder Gastgeber Fortuna.

Vor allem von seinen defensiven Mittelfeldspielern erwartet Dardai mehr als noch beim 4:1 im ersten Wintertest gegen Arminia Bielefeld am Mittwoch. "Im Zentrum war es einen Tick zu dünn, auch in der Hinrunde haben sich die Gegner sehr viele Torchancen erarbeitet. Da müssen wir uns steigern", kritisierte der Ungar. "Die Disziplin gegen den Ball war nicht wie gewünscht, auch von der Gier her."

Unter anderem den lange Zeit gesetzten Vladimir Darida sieht Dardai derzeit nicht in Topform. "Die vielen Verletzungen haben seinen Rhythmus genommen, er sucht seine beste Qualität." Der Tscheche Darida stand in der Hinrunde nur in drei Ligaspielen in der Startformation.

( dpa )