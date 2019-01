Berlin. Ein Radfahrer ist in Berlin-Hellersdorf von einem Auto überholt worden und gestürzt, so dass er schwere Verletzungen erlitt. Laut Polizei war der 38-jährige Radler am Donnerstagnachmittag auf der Heinrich-Grüber-Straße unterwegs, als ihn ein 37 Jahre alter Autofahrer überholte. Dabei stießen der Radfahrer und das Auto aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Der Radfahrer musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

( dpa )