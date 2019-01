Milde Temperaturen und überwiegend Regen am Wochenende

Potsdam. Regen und Glatteis lassen die Straßen in Berlin und Brandenburg am Freitag rutschig werden - dann geht es in ein mildes, regnerisches Wochenende. Bis Freitagmittag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch vor Glättegefahr durch Schnee und Regen. Zum Abend hin gehen die Schneefälle in Regen über. Die Temperaturen liegen demnach tagsüber zwischen zwei und sechs Grad.

Sonnabend rechnen die Meteorologen vielerorts mit Regen, der zum Abend hin kräftiger wird. Die Höchstwerte liegen bei vier bis sieben Grad am Tag, in der Nacht um drei Grad. Auch für Sonntag ist verbreitet Regen mit vereinzelten Windböen angekündigt. Die Temperaturen erreichen sechs bis acht Grad.

( dpa )