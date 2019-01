Rentnerin angegriffen und getötet: 24-Jähriger vor Gericht

Berlin. Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 84 Jahre alten Frau in Berlin-Prenzlauer Berg beginnt heute der Prozess gegen einen 24-Jährigen. Die Anklage lautet auf Mord. Der aus Kamerun stammende Mann soll laut Ermittlungen willkürlich an einer Wohnungstür geklingelt haben. Als die ihm unbekannte Seniorin öffnete, habe er sie ohne Vorwarnung und völlig grundlos attackiert. Er habe die Frau mit einem Einkaufstrolley geschlagen und schließlich getötet. Der 24-Jährige wurde zwei Wochen später festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einem heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

( dpa )