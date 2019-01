Goldmünze in Berlin gestohlen: Angeklagte schweigen zum Prozessauftakt

Vor dem Landgericht in Berlin begann am Donnerstag der Prozess im Fall der gestohlenen Goldmünze aus dem Bode-Museum. Ein Angeklagter verbirgt sein Gesicht hinter einer Mappe.

Berlin. Sie wiegt 100 Kilo, hat die Größe eines Autoreifens, kommt auf einen Wert von etwa 3,7 Millionen Euro und ist eine absolute Rarität. Beziehungsweise war eine Rarität, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit existiert sie gar nicht mehr, die Goldmünze „Big Mapple Leaf“, die im März 2017 aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen wurde.

Knapp zwei Jahre danach hat am Donnerstag der Prozess gegen die vier Männer begonnen, die die Tat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft begangen haben. Drei Mitglieder der polizeibekannten arabischen Großfamilie R. und einem vierten Angeklagten, der zur Tatzeit als Wachmann in dem Museum tätig war, wird Diebstahl in einem besonders schweren Fall vorgeworfen, Höchststrafe zehn Jahre.

Der große Schwurgerichtssaal 700 im Landgericht Moabit war bis auf den letzten Platz gefüllt, schon eine Stunde vor Prozessbeginn herrschte großer Andrang vor dem Saal, Ausdruck eines riesigen Medieninteresses. Auch die Zahl der Prozessbeteiligten kann sich sehen lassen. Die vier Angeklagten werden von insgesamt neun Anwälten verteidigt, auch die Staatsanwaltschaft hat zwei Vertreter in die Verhandlung geschickt. Und da drei der vier Angeklagten zur Tatzeit noch Heranwachsende (unter 21 Jahren) waren, sind auch noch drei Vertreter der Jugendgerichtshilfe anwesend.

Hinter den Plätzen der beiden Staatsanwälte stapeln sich knapp zwei Dutzend prall gefüllte Aktenordner. Sie erhalten das Ergebnis höchst aufwendiger und langwieriger Ermittlungen in dem Fall. Im Landeskriminalamt ist eigens eine Sonderkommission eingerichtet worden, die Staatsanwaltschaft hat 50 richterliche Beschlüsse für Telefonüberwachung von Verdächtigen und deren Umfeld erwirkt. Fahrzeuge der Verdächtigen wurden über GPS beobachtet, und bei Durchsuchungen in mehr als 30 Objekten kamen Spürhunde zu Einsatz. Die Polizei hat alles Erdenkliche getan, um den Fall aufzuklären. Ob es für eine Verurteilung der Angeklagten reicht, müssen die kommenden elf Verhandlungstage zeigen.

Der Fall selbst ist hinreichend bekannt, Berliner und überregionale Medien berichteten mehrfach, auch im Ausland, insbesondere in Kanada, wo die Münze geprägt wurde, war der Diebstahl ein Thema. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen sollen die Angeklagten Wayci (24), Wissam (20) und Ahmed R. (20) am 27. März 2017 zwischen 3.20 Uhr und 3.50 Uhr durch das einzige Fenster, das nicht ans elektronische Sicherungssystem des Museums angeschlossen ist, in einen Umkleideraum für Mitarbeiter im zweiten Stock eingestiegen sein. Nach der Zertrümmerung einer Vitrine sollen sie die Münze dann ins Freie gehievt, mittels einer Schubkarre entlang der Bahngleise bis zum Monbijou-Park transportiert und dort mit einem Seil zu einem bereitstehenden Fluchtwagen heruntergelassen haben.

Der vierte Angeklagte Dennis W. soll als Wachmann des Museums den Tipp über die lohnende Beute gegeben und den Tatort zuvor tagelang ausgekundschaftet haben. Die Anklage stützt sich auf zahlreiche Hinweise von Zeugen, Informationen eines V-Mannes und vor allem auf ein Gutachten. Demzufolge sollen Goldpartikel, die in einem auf ein Mitglied der Familie R. zugelassenen Mercedes gefunden wurden, den gleichen hohen Reinheitsgehalt haben, wie die gestohlene Münze.

Der Prozessauftakt verläuft erstaunlich reibungslos

Der erste Verhandlungstag verlief - durchaus ungewöhnlich für derartige Prozesse – ruhig und reibungslos. Die Fülle von Anträgen, die einen Prozess schon mal zu einer holprigen und mühsamen Angelegenheit machen, blieb vollständig aus. Die nicht in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten bahnten sich ihren Weg durch das Blitzlichtgewitter der Fotografen in den Saal mit schützend vor die Gesichter gehaltenen Zeitschriften, unter anderem einem Modejournal und einem Wissenschaftsmagazin. Kurierfahrer, Student und zweimal Schüler gaben sie auf Befragen der Vorsitzenden als Berufe an. Ansonsten schwiegen sie zum Prozessauftakt.

Dafür gaben zwei Verteidiger Erklärungen ab und sorgten für ein erstes Ausrufezeichen. Die Ermittlungen bezeichneten sie als einseitig, die Ergebnis als dürftig. Ein Verteidiger verwies zudem darauf, dass ein weiterer in der Tatnacht anwesender Wachmann sich zum Zeitpunkt des Diebstahls vorschriftswidrig statt auf seinem Rundgang im Keller aufgehalten haben soll. Trotz dieses auffälligen Verhaltens sei der Mann schnell als Tatverdächtiger ausgeschlossen worden sein. Für die Verteidigung ein Beleg, dass sich die Ermittlungen ausschließlich auf Mitglieder der Familie R. konzentrierte. Ermittler der Sonderkommission werden sich als Zeugen dazu noch äußern und vermutlich bohrenden Fragen der Anwälte stellen müssen.

