Goldmünze aus Bode-Museum in Berlin gestohlen: Mitglieder von Großfamilie schweigen zum Prozessauftakt

Berlin. Knapp zwei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum haben sich die vier Angeklagten vor Gericht in Schweigen gehüllt. Ein Verteidiger erklärte zu Beginn des Prozesses vor dem Landgericht Berlin am Donnerstag, die immensen Ermittlungen hätten keinen „einzigen durchgreifenden Beweis“ für eine Tatbeteiligung der Mandanten ergeben.

Die Verhandlung startete unter großem Andrang. Die 20- bis 24-jährigen Angeklagten, die in Freiheit sind, betraten den Saal durch ein Spalier von rund drei Dutzend Journalisten.

Die wagenradgroße Münze „Big Maple Leaf“ mit dem Bildnis von Königin Elizabeth II. und einem damaligen Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro war in der Nacht zum 27. März 2017 gestohlen worden. Die Beute ist bis heute nicht aufgetaucht. Ermittler vermuten, dass die Münze zerstückelt und verkauft wurde. Von „Big Maple Leaf“ hatte die Königlich-Kanadische Münzanstalt nur fünf Exemplare geprägt.

Polizei fahndet mit Video nach Münzräubern Die Berliner Polizei fahndet jetzt mit einem Video nach den Münzräubern. Überwachungskameras filmten die Täter am S-Bahnhof Hackescher Markt. Von dort aus gelangten sie über die Bahngleise zum Bode-Museum. Polizei fahndet mit Video nach Münzräubern

Drei der Angeklagten mit deutscher Staatsangehörigkeit gehören zu einer arabischstämmigen Berliner Großfamilie, die in der Vergangenheit immer wieder ins Visier polizeilicher Ermittlungen geraten war. Die beiden Brüder (20 und 24 Jahre) sowie ihr Cousin (20) sollen in der März-Nacht unbemerkt über ein Fenster in das Museum eingestiegen sein. Das Trio soll dann eine Vitrine zertrümmert haben.

Ein 20-jähriger mitangeklagter Wachmann soll zuvor die Örtlichkeiten ausgespäht und Tipps gegeben haben. Der Deutsch-Türke war Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens im Auftrag des Museums. Ein Verteidiger des damaligen Wachmanns erklärte, die Ermittlungen seien einseitig geführt worden. „Indizien wurden als Tatsachen dargestellt.“ Sein Mandant sei als Schulfreund eines Mitangeklagten in den Fokus der Ermittler geraten.

Noch am ersten Prozesstag am Donnerstag sollten Zeugen befragt werden, darunter der Sicherheitschef des Museums.

Einer von vier Angeklagten im Zusammenhang mit dem Diebstahl der Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Bode-Museum kommt zur Verhandlung. Foto: Paul Zinken / dpa

Ein Mann verbirgt sein Gesicht hinter einem Magazin. Der spektakuläre Diebstahl der zentnerschweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum war vor knapp zwei Jahren groß in den Schlagzeilen. Foto: Paul Zinken / dpa

Ein weiterer Angeklagter versteckt sich hinter einer Aktenmappe. Foto: Paul Zinken / dpa

Ein Angeklagter auf der Anklagebank. Foto: Paul Zinken / dpa

Auch dieser Mann... Foto: Paul Zinken / dpa



... hält sich versteckt. Foto: Paul Zinken / dpa

Es geht um den Diebstahl dieser rund 100 Kilo schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum. Foto: Marcel Mettelsiefen / dpa



In der Verhandlung könnte es auch um mögliche Sicherheitsmängel in dem Museum gehen. Mit Blick auf den Prozess forderte der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) ein stärkeres Vorgehen gegen Clan-Kriminalität. „Zweifelsfrei ist die Clankriminalität in all ihren Facetten ein Paradebeispiel für völlig misslungene Integration“, sagte BDK-Chef Sebastian Fiedler der Zeitung „Die Welt“ (Donnerstag). „Es wird Jahre dauern und eines riesigen gesellschaftlichen Kraftaktes bedürfen, um diese Kriminalität ansatzweise in den Griff zu bekommen.“

Die Verdächtigen kamen schon bald auf freien Fuß

Im Juli 2017 waren Haftbefehle gegen die vier Verdächtigen erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft teilte damals mit, sie gehe von einer organisierten Bandenstruktur aus. Doch die Verdächtigen kamen bald auf freien Fuß. Das Amtsgericht Tiergarten sah schon bei der Freilassung des ersten Verdächtigen kein bandenmäßiges Vorgehen mehr.

Während der Ermittlungen hatten Unbekannte auch versucht, Spuren in dem mutmaßlichen Fluchtwagen zu vernichten, der beschlagnahmt worden war. Das misslang laut Staatsanwaltschaft aber.

Mitglieder der Großfamilie, zu der die angeklagten Brüder und der Cousin gehören, waren wiederholt im Visier der Ermittler. Im Sommer 2018 wurden 77 Immobilien beschlagnahmt, die dem Clan zugerechnet werden. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Eigentumswohnungen und Grundstücke mit Geld gekauft wurden, das aus einem Bank-Einbruch vom Oktober 2014 stammt. Die Beute von mehr als neun Millionen Euro blieb verschwunden. Aus der Politik wurden Forderungen laut, härter gegen kriminelle Clan-Mitglieder vorzugehen.

BDK-Chef Fiedler kritisierte, die Straftäter akzeptierten nicht den Staat, in dem sie lebten. Als letzte Konsequenz müsse der Staat über die Wegnahme von Kindern aus kriminellen Clan-Familien nachdenken. „Bezogen auf die Verhinderung künftiger krimineller Karrieren muss der Staat zudem aktiver in den betroffenen Familien intervenieren und in Extremfällen die Kinder zum eigenen Schutz aus den Familien herausholen“, sagte Fiedler.

