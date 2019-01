ALBA verliert im Eurocup bei Partizan Belgrad

Berlin. Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat sein zweites Zwischenrundenspiel im Eurocup verloren. Am Mittwochabend musste sich der deutsche Vizemeister nach einer schwachen Offensivleistung bei Partizan Belgrad mit 66:78 (28:37) geschlagen geben. Damit haben alle Teams der Vierergruppe nun je einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Bester Berliner Werfer war Martin Hermannsson mit 16 Punkten.

Beide Teams hatten zunächst Probleme, ihren Rhythmus in der Offensive zu finden. Mitte des ersten Viertels brachte Kapitän Niels Giffey die Berliner beim 11:10 erstmalig in Führung. Doch die Freude währte nur kurz. Die Berliner leisteten sich zu viele Fehler im Angriffsspiel, verwarfen viele Versuche und spielten zahllose Fehlpässe. Zudem ließen sich die Gäste vom sehr physischen Spiel der Serben den Schneid abkaufen. ALBA fand kaum gute Wurfpositionen und lief so schnell wieder einem Rückstand hinterher.

Nach dem Seitenwechsel ging ALBA deutlich energischer und zielstrebiger zu Werke. Mitte des dritten Viertels konnte man den Rückstand auf drei Zähler reduzieren (41:44). Doch dann riss erneut der Faden - und Partizan zog wieder davon. In der Schlussphase deckte ALBA dann sehr offensiv, kam sogar noch einmal auf fünf Punkte heran (60:65). Doch am Ende fehlte die Kondition, und Partizan siegte etwas zu deutlich.

( dpa )