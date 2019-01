Sommer 2018 bringt Bäderbetrieben deutliches Besucherplus

Berlin. Der trockene und warme Sommer des vergangenen Jahres hat den Berliner Bäderbetrieben außergewöhnlich viele Besucher beschert. Die Gästezahl lag demnach rund eine Million höher als 2017, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Rund 6,7 Millionen Gäste seien gezählt worden, ein Plus von 17,5 Prozent. "Mit diesem Ergebnis haben die Bäder einen Besuch erzielt wie seit über zehn Jahren nicht mehr", erklärten die Bäderbetriebe. Besonders groß sei der Zuwachs im Prinzenbad in Kreuzberg gewesen: Dorthin kamen laut Angaben fast 75 Prozent mehr Besucher als im verregneten Sommer 2017, rund 330 000.

Weil die Bäderbetriebe früher mehr Schwimmbäder hatten, sind die aktuellen Zahlen nach Angaben eines Sprechers nur mit den Werten seit 2007 vergleichbar. Das Jahr 2018 übertraf demnach das Ergebnis von 2013, das zuletzt mit 6,47 Millionen Besuchern als Spitzenwert galt. Schlechtestes Jahr sei 2011 mit 5,59 Millionen Gästen gewesen.

( dpa )