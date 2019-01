"Bild": Skjelbred vor Vertragsverlängerung bei Hertha

Fußball: Bundesliga, Hertha BSC - FC Bayern München. Herthas Per Skjelbred zeigt die Zahl Zwei.

Berlin. Mittelfeldspieler Per Skjelbred steht einem Medienbericht zufolge vor der Verlängerung seines auslaufenden Vertrags beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Die Berliner und der 31 Jahre alte Norweger hätten sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2020 geeinigt, berichtete die "Bild"-Zeitung (Mittwoch). Eine Unterschrift solle bald folgen. Der Club kommentierte dies wie gewohnt nicht.

Der ehemalige Stammspieler Skjelbred kam in der Hinrunde nur zu sieben Pflichtspieleinsätzen, wird aber dennoch weiter von Trainer Pal Dardai geschätzt. "Per ist ein Vorzeigeprofi, gibt in jeder Einheit Vollgas und geht immer voran", sagte der Coach. "Er ist ein unglaublich lustiger und positiver Typ. Durch seine Einstellung und seine Art ist er ein Vorbild für die vielen jungen Spieler."

( dpa )