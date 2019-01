83-Jährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Die Seniorin zog sich einen schweren Beckenbruch zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Berlin. Eine 83 Jahre alte Frau ist in Prenzlauer Berg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte, überquerte die Frau am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr zwischen verkehrsbedingt haltenden Autos die Fahrbahn der Michelangelostraße.

