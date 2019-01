Türkische Gemeinde startet Beratung gegen Extremismus

Berlin. Die Türkische Gemeinde in Deutschland startet ein neues Beratungsangebot gegen religiösen Extremismus. Das online-Projekt mit dem Namen "emel" richtet sich an Menschen, die befürchten, in ihrem Umfeld könne sich jemand für eine extremistische Ideologie interessiert oder einer solchen Gruppe angeschlossen haben. Laut Projektleiterin Nevin Uca sollen türkisch- und arabisch-, aber auch deutschstämmige Eltern erreicht werden, die sich von bestehenden Angeboten bislang nicht angesprochen fühlen. Die Beratungen sind anonym per E-Mail oder auch als Chat zu einem festen Termin möglich.

Zunächst soll es das Angebot laut Projektleiterin Uca bis Ende 2019 geben. Es handelt sich um ein Modellprojekt. Es wird von der Europäischen Union und dem Bundesfamilienministerium gefördert.

( dpa )