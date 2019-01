Germania in der Krise: Airline hat sich übernommen

Eine Maschine der Fluglinie "Germania". Die Fluggesellschaft steckt in der Krise (Archivbild).

Berlin. Erneut steckt eine Fluggesellschaft aus Berlin in Schwierigkeiten: Die Airline Germania räumte am Dienstagabend finanzielle Engpässe ein.

„Insbesondere unvorhersehbare Ereignisse wie massive Kerosinpreissteigerungen über den Sommer des vergangenen Jahres bei gleichzeitiger Abwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar, erhebliche Verzögerungen bei der Einflottung von Fluggerät sowie eine außergewöhnlich hohe Anzahl technischer Serviceleistungen an unserer Flotte waren für unser Unternehmen große Belastungen“, hieß es in einer Mitteilung. Germania prüfe derzeit mehrere Finanzierungsoptionen, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu sichern, so die Airline weiter.

Germania zählt zu den kleineren deutschen Fluggesellschaften. Mit 38 Flugzeugen steuert die Airline vor allem beliebte Ferienziele an. Zudem setzt es mit seinen Angeboten auf in Deutschland lebende Migranten, die einen Besuch in der Heimat planen. Derzeit arbeiten gut 1150 Mitarbeiter für die Fluglinie.

Germania war nach der Pleite von Air Berlin stark gewachsen. Dabei hat sich das Unternehmen nun aber offenbar übernommen. Jetzt gehe es um die „zentrale Frage, wie wir als mittelständisches Unternehmen auch weiterhin in einem Marktumfeld schlagkräftig bleiben, das von Fluggesellschaften mit konzernähnlichen Strukturen geprägt ist“, so die Airline am Dienstagabend. Im Germania-Flugplan soll es zunächst keine Einschränkungen geben.