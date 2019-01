Eisbär-Baby macht die Augen auf

Berlin. Fünf Wochen nach seiner Geburt hat das Eisbär-Junge im Berliner Tierpark zum ersten Mal die Augen geöffnet. Das teilte ein Sprecher des Zoos am Dienstag mit. Bilder zeigen das Kleine mit offenen Knopfaugen, an Mutter Tonia gekuschelt. Um dem Nachwuchs die nötige Ruhe zu geben, beobachten die Zoo-Mitarbeiter ihn bisher nur über in der Wurfhöhle installierte Kameras und Mikrofone. Anfang Februar soll der kleine Eisbär erstmals untersucht werden.

Er scheint zumindest einen gesunden Appetit zu haben. Über die Feiertage habe das Junge sich kräftig Weihnachtsspeck angefuttert, berichtete der Sprecher. Nun versuche es zu laufen.

Eisbär-Junge werden taub und blind geboren. Erst etwa 30 Tage nach der Geburt öffnen sich bei ihnen Augen und Gehörgänge. Obwohl sich das Junge bisher ganz lebendig zeigt, bleibe das Risiko weiter hoch, hieß es. Auch in freier Natur überlebt rund die Hälfte der Jungen die ersten Monate nicht.

( dpa )