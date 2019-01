Wetter in Berlin Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Berlin

Berlin. In Berlin und Brandenburg kann es am heutigen Dienstag ungemütlich werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zieht Sturmtief Benjamin im Verlauf des Tages vom Skagerrak über die Ostsee in Richtung Polen und bringt jede Menge Wind mit. In Berlin seien Böen bis zu 85 km/h möglich, vereinzelt sogar noch etwas stärker, teilte der DWD mit. Äste könnten abbrechen und Dachziegel herabfallen. Besonders bei Spaziergängen ist also Vorsicht geboten. Die Deutsche Bahn warnte auf ihrer Internetseite vor möglichen Beeinträchtigungen durch "Benjamin". Fahrgäste sollten sich vor dem Reiseantritt noch einmal über ihre Verbindung informieren.

Nach einem vergleichsweise milden Tagesbeginn fließt ab dem späten Nachmittag mit zunehmend nördlicher Strömung wieder kältere Luft nach Berlin und Brandenburg. Nach Auskunft des DWD kann es im Verlauf des Tages immer wieder zu Niederschlägen kommen. Neben Regen seien auch Schneeregen und Graupel möglich.

Erst am späteren Abend soll sich der Wind wieder legen. Mit sinkenden Temperaturen sind in der Nacht auch Schneeschauer möglich. Am Mittwochmorgen sei dann auch mit der Straßenglätte zu rechnen. Insbesondere Autofahrer sollten gewarnt sein.

( BM )