Berlin. Ein Schlagloch im Tunnel Tegel behindert am Dienstagmorgen den Berufsverkehr in Richtung Innenstadt. Wie die Verkehrsinformationszentrale via Twitter mitteilt, ist der rechte Fahrstreifen in Richtung Charlottenburg gesperrt. Laut Inforadio hat sich bereits ein etwa acht Kilometer langer Stau gebildet.

Wer heute morgen vom Nordwesten (#Oberhavel) nach Berlin will, muss unbedingt mehr Zeit einplanen. Grund ist ein #Schlagloch im Tunnel Ortskern Tegel. Hier ist nur ein Fahrstreifen frei. #STAU auf der #A111 stadteinwärts ab AS Stolpe & ~45min mehr einplanen! @berlinairport #TXL pic.twitter.com/HwzQ617VIA — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) January 8, 2019

Auch auf der A100 ist viel Geduld gefragt. Durch eine Engstelle im Tunnel Innsbrucker Platz geht es in Richtung Neukölln nur im Schritttempo voran.

( BM )