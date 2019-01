Verdi schließt weitere Streiks an Flughäfen nicht aus

Berlin. Mit Applaus und Trillerpfeifen beendete das Sicherheitspersonal an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel gegen 8.45 Uhr den fast fünfstündigen Warnstreik. Hunderte Beschäftigte hatten am Montag um fünf Uhr ihre Arbeit niedergelegt. Damit folgten sie einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi, die zum Streik aufgerufen hatte. Gewerkschaftssprecher Andreas Splanemann nannte den Warnstreik organisatorisch einen Erfolg, hofft aber, dass diese politischen Signale auch von den Arbeitgebern verstanden werden und dass jetzt Bewegung in den Tarifkonflikt kommt.

„Sollten sich die Arbeitgeber nicht bewegen, dann sind weitere Warnstreiks auch in Berlin nicht ausgeschlossen“, sagte Splanemann der Berliner Morgenpost. Aufgrund der bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) kam es zum Warnstreik. Die Gewerkschaft fordert einen Stundenlohn von 20 Euro. Am 23. Januar geht es in die nächste Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft sagte, dass in Schönefeld alle Abfertigungen geschlossen waren. Insgesamt hätte sich an beiden Flughäfen etwa 400 Mitarbeiter an dem Warnstreik beteiligt, in Tegel rund 250 und in Schönefeld ungefähr 150. Auf den beiden Berliner Airports sind nach Gewerkschaftsangaben etwa 3000 Beschäftigte bei privaten Sicherheitsfirmen angestellt.

53 Flüge in Tegel gestrichen - fünf in Schönefeld

Nach Angaben eines Flughafensprechers wurden in Tegel 53 Flüge gestrichen, in Schönefeld waren es fünf. 25 Flüge wurden in Schönefeld auf die Zeit nach dem Streik verschoben. Dort bildeten sich am Nachmittag noch lange Schlangen an den Schaltern. In Tegel hatte sich der Betrieb laut Flughafengesellschaft gegen 14 Uhr wieder normalisiert. Zahlreiche Flüge wurden annulliert. Die betroffenen Passagieren wurden im Vorfeld von den Fluggesellschaften informiert – ein Grund dafür, dass das große Chaos am Morgen ausblieb.

So hatte beispielsweise die Lufthansa ihren Passagieren Bahntickets angeboten. Viele Flugzeuge konnten erst mit mehrstündiger Verspätung abheben. Ein Paar aus Berlin wollte um 8.40 Uhr ins ägyptische Hurghada fliegen. Ihr Flug wurde auf 10.30 Uhr verschoben. Das Paar hatte nach eigenen Angaben den gesamten Sonntag erfolglos versucht, über die Hotline der Fluggesellschaft Informationen zu erhalten.