Viele Sperrungen: Berliner müssen starke Nerven haben

Berlin. Der erste Tag nach den Weihnachtsferien begann für einige Berliner mit Hindernissen. Berufstätige auf dem Weg zur Arbeit hatten mit den Ausfällen der S-Bahnen zwischen Spandau und Westkreuz zu kämpfen, außerdem mit dem eingestellten Betrieb der Linien U2 und U3 zwischen der City West und Gleisdreieck. Und auch auf der Linie U7 fuhren zwischen Grenzallee und Britz-Süd keine U-Bahnen. Wer am Montagmorgen in den Urlaub fliegen wollte, der musste wegen des Warnstreiks des Sicherheitspersonals Flugverspätungen oder sogar Ausfälle hinnehmen (siehe rechte Spalte).

In Spandau wurden einige Fahrgäste am Morgen von den Bauarbeiten auf der S-Bahnstrecke überrascht. Bis zum 17. Januar fahren zwischen Spandau und Westkreuz aufgrund einer Umstellung auf ein neues Zugsteuerungssystem keine Bahnen. Ratlos standen am Morgen Schüler und Berufstätige vor den S-Bahngleisen. „Wir wussten von nichts“, sagte ein Mann, der zum Flughafen Schönefeld wollte. Auch einem Spandauer war der Ausfall der S-Bahnen unbekannt. „Der Informationsfluss lässt zu wünschen übrig“, sagte er. „Es waren Ferien und dann machen sie hier so eine Baustelle auf. Das ist eine Katastrophe“, empörte er sich. Zur Arbeit werde er nun zu spät kommen.

Aufgrund von Bauarbeiten fahren bis zum 17. Januar keine S-Bahnen zwischen Spandau und Westkreuz.

Foto: Jessica Hanack / BM

Denn für Fahrgäste gibt es zwar einen Ersatzverkehr mit Bussen. Der braucht für die Strecke bis Westkreuz allerdings beinahe doppelt so lange wie die S-Bahn. Wer weiter in die Stadt will, kann auf die Regionalbahnen ausweichen. Doch die sind bekanntermaßen ohnehin überlastet. Am Montagmorgen standen auf fast der gesamten Länge des Bahnsteigs wartende Menschen. In den Zügen selbst waren die Fahrgäste eng aneinandergedrückt – etwa im Regionalexpress nach Cottbus, wo die Menschen bis an die Türen gedrängt standen. Vor Ort sagte eine Reisende, sie hätte sich nicht mehr getraut, dort mitzufahren. Und das war kein Einzelfall. Auf Twitter schrieb ein Nutzer: „Unzählige blieben beim RE/RB draußen“, so auch in der Regionalbahnlinie 14.

Anders sah die Situation bei den Ersatzbussen aus: Diese waren am Morgen nur zum Teil belegt. Allerdings waren mehrere von ihnen, abgesehen von der ohnehin längeren Fahrtzeit, auch schon in Spandau mit Verspätung gestartet. Die meisten Fahrgäste schienen das jedoch gelassen hinzunehmen, nur manchmal war ein resigniertes Achselzucken zu beobachten. Auch im Bahnhof blieben Proteste aus. Mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bahn standen bereit, um Fahrgästen zu helfen. Die Situation sei ruhig geblieben, sagte eine Mitarbeiterin. Auch Sandra Spieker, Pressesprecherin der S-Bahn Berlin, bilanzierte am Nachmittag: „Der Verkehr lief glatt.“ Mit Blick auf die überfüllten Regionalbahnen erklärte sie: „Die Regionalbahnen kommen bereits relativ voll in Berlin an. Wenn Fahrgäste, die normalerweise S-Bahn fahren, zusätzlich die Regionalbahn nehmen, wird es voller. Da können wir auch nichts machen.“ Die S-Bahn Berlin stelle die Ersatzbusse bereit – welches Transportmittel die Menschen am Ende nehmen, darauf habe man keinen Einfluss.

Ersatzbusse in Neuköllnwaren am Morgen überfüllt

Auch in Neukölln mussten sich Fahrgäste am Montagmorgen mit Ersatzbussen begnügen. Wegen Sanierungsarbeiten ist die U-Bahnlinie U7 seit Freitag unterbrochen, für acht Wochen werden zwischen Grenzallee und Britz-Süd keine U-Bahnen fahren. Ein Familienvater, der seine Töchter zur Schule bringen wollte, berichtete von chaotischen Szenen. Eigentlich brauchen sie für den Schulweg von der Gropiusstadt bis zum Hermannplatz mit der U7 rund 20 Minuten. Am Montag waren es allerdings eineinhalb Stunden – mehr als viermal so lang. Die Ersatzbusse seien am frühen Morgen so überfüllt gewesen, dass mehrere Busse hintereinander nicht mehr an der Lipschitzallee halten konnten, so der Mann. Und auch der reguläre Busbetrieb konnte nur noch vereinzelt Fahrgäste mitnehmen – wegen Überfüllung. „Es gab einfach nicht genug Platz für alle, die mitfahren wollten“, sagte er.

Der Berufsverkehr auf den U-Bahnlinien U2 und U3 ist am Montag dagegen vergleichsweise ruhig angelaufen, obwohl Fahrgäste dort seit Freitag ebenfalls deutlich längere Wege auf sich nehmen müssen. „Es lief so, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Petra Reetz, Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Da es für viele der erste Arbeitstag nach den Winterferien war und auch die Kinder wieder zur Schule mussten, wurde ein größerer Andrang auf die Ersatz-U-Bahnen erwartet. Dass der Verkehr trotz der Einschränkungen so reibungslos verlief, könnte unter anderem daran liegen, dass sich die Fahrgäste schon seit Beginn der Streckenunterbrechung darauf einstellen konnten. Zudem standen erneut an wichtigen Umsteigebahnhöfen BVG-Mitarbeiter bereit. Zusätzlich gab es Durchsagen auf Deutsch und Englisch an den Bahnhöfen und in den Zügen, sowie etliche Hinweistafeln.

Einen Schienenersatzverkehr mit Bussen plant die BVG weiterhin nicht. „Die U-Bahn ist das störungsfreieste Fahrzeug in Berlin“, so Reetz. Ein weiteres Argument: Für eine Bahn müssten die Verkehrsbetriebe fünf Busse einsetzen. Die Straßen in der City West seien ohnehin schon überlastet. Fahrgäste der U2 können auf die Linien U9 und U1 und auf der unterbrochenen Linie U3 auf die U7, U9, auf den Bus der Linie 249 und die U1 umsteigen. Bei letzterer wurde die Kapazität deutlich erhöht.

Während am Freitag noch viele Fahrgäste ratlos auf den Bahnsteigen gestanden hatten, liefen am Montag viele zielstrebig zu ihren Ersatzverbindungen. Catia Abrantes aus der Schweiz etwa fuhr das erste Mal in ihrem Leben in Berlin mit der U-Bahn. Für einen Sprachkurs musste die 23-Jährige zum U-Bahnhof Gleisdreieck fahren. Da die U3 nicht durchfuhr, lief sie eine Station vom Hohenzollernplatz bis zur Spichernstraße und stieg dort in die U9, um am Kurfürstendamm in die U1 zu steigen. „Mit dem ausgeteilten Fahrplan konnte ich mich recht schnell zurechtfinden“, sagte sie auf dem Weg zur Sprachschule.

Das Umsteigen auf andere U-Bahnlinien ist allerdings nicht immer leicht. Am U-Bahnhof Spichernstraße verhindert eine Baustelle den direkten Übergang von der U3 zur U9. Dort wird seit Monaten ein neuer Aufzug eingebaut, die Arbeiten sollen noch bis Mitte 2020 andauern. Am Kurfürstendamm mussten auch Fahrgäste mit Koffern oder Kinderwagen am Montagmorgen wegen einer defekten Rolltreppe die Treppen zum Bahnsteig der U1 nehmen. Auf den wichtigen Ost-West-Verbindungen zwischen Zoologischer Garten und Gleisdreieck (U2) sowie Spichernstraße und Warschauer Straße (U3) fahren bis zum 24. Februar keine Bahnen.