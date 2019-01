BVG, S-Bahn, Verkehr: Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Dienstag, den 8.01.2019

Hier finden Sie die Verkehrsvorschau für den heutigen Dienstag in der Hauptstadt.

Berlin. Was Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am bzw. ab Dienstag, 08.01.19, erwartet:

Straßenverkehr:

Borsigwalde:

Auf der Straße Am Nordgraben beginnen neue Bauarbeiten. Ab ca. 08:00 ist die Fahrbahn jeweils in beiden Richtungen in Höhe Triftstraße bis Anfang April verengt.

Prenzlauer Berg und Gesundbrunnen:

Aufgrund einer Baustelle ist der Gleimtunnel ab dem frühen Nachmittag dann in beiden Richtungen bis vsl. Ende Juni voll gesperrt. Der Tunnel bleibt allerdings für den Fuß- und Radverkehr offen.

Nahverkehr:

Die BVG meldet:

Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im U-Bahn- und Straßenbahnnetz vor.

Die S-Bahn Berlin meldet:

Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im S-Bahn-Netz vor.

