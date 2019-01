Untreue-Prozess gegen vier Ärztefunktionäre hat begonnen

Berlin. Seit nunmehr acht Jahren beschäftigen Sonderzahlungen in Höhe von 550.000 Euro an führende Berliner Ärztefunktionäre Justiz, Politik und Ärzteschaft. Anfang 2011 bekamen drei damalige Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) jeweils 183.000 Euro, die ihnen nicht zustanden. Ein vierter Funktionär sorgte dafür, dass die Zahlungen trotzdem erfolgen konnten. Alles legal, sagen die Anwälte der beteiligten Ärzte. Kriminell sagt die Staatsanwaltschaft. Seit Montag muss sich das Quartett wegen Untreue in einem besonders schweren Fall vor dem Landgericht Moabit verantworten.

Die KV vertritt die knapp 7000 Kassenärzte in der Hauptstadt und organisiert unter anderem die Verteilung der Honorare. Wenn Vorstände aus ihren Ämtern ausscheiden, erhalten sie ein Übergangsgeld, das ihnen die Rückkehr in den ärztlichen Praxisalltag erleichtern soll. Angelika P. (73), Uwe K. (56) und Burkhard B. (64), allesamt promovierte Fachärzte, wurden 2011 nach dem Ende ihrer ersten Amtszeit wiedergewählt. Auf die Übergangsgelder, die ihnen nur bei einem Ausscheiden zugestanden hätten, wollten sie dennoch nicht verzichten.

“Vermögensverlust größeren Ausmaßes“

Also soll den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und den Untersuchungen der Senatsgesundheitsverwaltung zufolge rückwirkend eine „Ergänzungsvereinbarung“ geschaffen worden sein, die das Trio in den Genuss der gewünschten Leistungen brachte. Aus dem Übergangsgeld wurde offenbar kurzerhand eine „erfolgsunabhängige Prämie“. Bewerkstelligt haben soll das Jochen T. (59), damals Vorsitzender der KV-Vertreterversammlung und heute der vierte Angeklagte. Der Kassenärztlichen Vereinigung sei auf diese Weise ein “Vermögensverlust größeren Ausmaßes“ entstanden, argumentiert die Staatsanwaltschaft.

Die Empörung in der Berliner Landespolitik und in Teilen der Ärzteschaft war groß, als der Vorfall ans Licht kam. Besonders der damalige Gesundheitsminister Mario Czaja (CDU) übte harsche Kritik. Sie war vor allem der Diskrepanz im Gesundheitswesen - hier immer neue Sparmaßnahmen, dort großzügige Verteilung vorhandener Mittel - geschuldet.

Auf der einen Seite Hausärzte, die aufgrund stetig gedrosselter Honorare (u.a. 17 Euro für einen Hausbesuch) wachsenden wirtschaftlichen Druck beklagen. Und Kassenpatienten, die immer öfter Zuzahlungen für Behandlungen und Medikamente leisten, die manche nur mit Mühe aufbringen können. Auf der anderen Seite lassen sich KV-Vorstände neben ihren Jahresgehältern von 200.000 Euro eine Zusatzeinnahme von 183.000 Euro bewilligen.

Drei Gerichte hatten sich bislang mit dem Fall befasst

Die Berliner Justiz tut sich seit Jahren schwer mit dem Fall. Eine erste Anklage der Staatsanwaltschaft wies die zuständige Kammer 2014 zurück. Nur wenige Wochen später hob das Kammergericht den Beschluss auf und ordnete die Durchführung der Hauptverhandlung vor einer anderen Kammer an. Die brauchte dann noch vier Jahre, bis sich ein Termin fand. Viele Haftsachen, Großverfahren, in denen die Angeklagten anders als in diesem Fall in Untersuchungshaft saßen, hatten Vorrang. Auch das Sozialgericht hat sich bereits mit dem Fall befasst. Eine Klage gegen den Senat, der die Rückzahlung der Gelder verlangt hatte, zog die KV zurück, man einigte sich stattdessen auf neue Regelungen bei der Festsetzung der Vorstandsgehälter.

Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht gaben die Verteidiger der Angeklagten Erklärungen ab, in denen dem Vorwurf der Untreue entschieden widersprochen wurde. Für ihre Mandanten war auch der Erhalt von Zahlungen, die ihnen normalerweise nicht zugestanden hätten, völlig legal. Begründung: Dafür seien im Gegenzug ihre regulären Vorstandsbezüge „nur moderat“ erhöht worden. Der Prozess wird am 17. Januar fortgesetzt.