900 000 Besucher in Brandenburger Gedenkstätten

Sachsenhausen. Rund 900 000 Besucher kommen pro Jahr in die Einrichtungen der Brandenburger Gedenkstätten-Stiftung und setzten sich mit den Verbrechen der Nazis und der Nachkriegszeit auseinander. Nach wie vor sei der Andrang groß, sagte Stiftungs-Direktor Axel Drecoll der Deutschen Presse-Agentur. Das Interesse an zeitgeschichtlichen Themen lasse nicht nach. Zur Stiftung gehören die Gedenkstätten in den ehemaligen KZ Sachsenhausen und Ravensbrück, die Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald sowie die Gedenkstätten in Brandenburg/Havel und in Potsdam im ehemaligen Gefängnis der sowjetischen Spionageabwehr.

( dpa )