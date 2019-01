Warnstreik in Tegel und Schönefeld: Chaos bleibt aus

An den Flughäfen Tegel und Schönefeld fielen am Morgen Flüge aus. Die meisten Passagiere hatten sich aber auf den Streik eingestellt.

Berlin. An den Berliner Flughäfen hat am Montagmorgen ein mehrstündiger Warnstreik des Sicherheitspersonals begonnen. Er führt zu erheblichen Einschränkungen für Passagiere. Das befürchtete Chaos blieb nach ersten Beobachtungen aber aus. Viele Fluggäste waren bereits vorher über den Streik informiert und kamen erst gar nicht an die Flughäfen.

Nach Beobachtungen der Morgenpost-Reporter ging es es für einen Montagmorgen ungewöhnlich ruhig zu. Allerdings wurden zahleiche Passagiere aus dem Ausland von dem Warnstreik überrascht, so auch ein Paar aus Dänemark, das am frühen Morgen eigentlich nach Kopenhagen zurückfliegen wollte und sich nun nach einer alternativen Transportmöglichkeit umsehen muss.

In Schönefeld seien alle Abfertigungen geschlossen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Zahlreiche Flüge wurden laut der An- und Abflugpläne der beiden Airports gestrichen, viele andere haben mehrstündige Verspätungen. In Tegel und Schönefeld seien mehr als 300 Sicherheitsmitarbeiter in Streik getreten, so der Gewerkschafter. Ein Streiksprecher betonte gegenüber der Morgenpost, der Ausstand richte sich nicht gegen die Passagiere. Verdi hatte für die Zeit zwischen 5 Uhr und 08.45 Uhr zu einem Warnstreik aufgerufen. Auch Sicherheitsmitarbeiter, die im Deutschen Beamtenbund (dbb) organisiert sind, hatten ihre Arbeit niedergelegt.

Nach Angaben vom Sonntag soll die Arbeitsniederlegung mindestens 80 Verbindungen in Berlin treffen - mit gestrichenen oder verspäteten Flügen. In Schönefeld sollte laut aktuellem Flugplan um 7.17 Uhr die erste Maschine ankommen und um 10 Uhr sollten die ersten Flugzeuge starten. In Tegel war für 6.30 der erste Abflug angekündigt und für 7.15 die erste Ankunft. Dort warten bereits Passagiere mit Abflügen nach 9 Uhr. Ein Paar aus Berlin sollte um 8.40 Uhr ins ägyptische Hurghada abfliegen. Der Flug wurde auf 10.30 Uhr verschoben. "Wir bleiben jetzt einfach hier und trinken solange Kaffee", sagte die Frau dem Morgenpost-Reporter.

Äußerlich gelassen, innerlich aber ziemlich angespannt war Sebastian Scheiding aus Mahlsdorf am Morgen nach Tegel gekommen. Der Geschäftsführer einer Firma für Luft- und Raumfahrttechnik muss zu einem Meeting ins taiwanesische Taipeh. Zunächst sollte es um 9 Uhr mit Easyjet nach Wien gehen. Bei seiner Ankunft am Flughafen war Scheiding aber noch nicht informiert, ob dieser Flug überhaupt stattfindet und er seinen Anschlussflug in Wien um 12 Uhr noch erreicht. An Gate A bildete sich derweil eine fast 90 Meter lange Schlange von Passagieren, die nach Streikende um 8.45 Uhr nach Frankfurt und München abfliegen sollen.

Grund der Arbeitsniederlegung an den Berliner Flughäfen sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) für die bundesweit 23 000 Beschäftigten der Flugsicherheit. Die Gewerkschaft verlangt einen Stundenlohn von 20 Euro. Am 23. Januar geht es in die nächste Runde.

Verdi sprach von einem Warnsignal an die Arbeitgeber, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. „Wenn das bis zur nächsten Runde nicht geschieht, sind weitere Streiks nicht auszuschließen“, erklärte ein Verdi-Sprecher. Auf den beiden Berliner Airports sind laut der Gewerkschaft rund 3000 Beschäftigte bei privaten Sicherheitsfirmen angestellt.

