Union Berlin nimmt Training wieder auf

Berlin. Der 1. FC Union Berlin startet die Vorbereitung auf die verbliebene Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Nach zwei Wochen Urlaub bittet Coach Urs Fischer sein Team heute wieder zum Training. Vom 12. bis zum 20. Januar halten sich die Köpenicker in Jerez de la Frontera auf. In Spanien soll es auch die ersten Testspiele im neuen Jahr geben, diese sind aber noch nicht offiziell bestätigt. Am 31. Januar trifft Union zum Pflichtspiel-Neustart auf den 1. FC Köln. Nach 18 Spieltagen liegt der Hauptstadtclub als Tabellenvierter hinter den Aufstiegsrängen.

( dpa )