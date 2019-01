U-Bahnlinien U2, U3 und U7 gesperrt, S-Bahnen nach Spandau fallen aus, Streik an den Berliner Flughäfen

Berlin. Mit der Erholung durch die Weihnachtsferien könnte es für viele Pendler schon am frühen Montagmorgen schlagartig vorbei sein. Wer das Haus verlässt, sollte erst mal tief durchatmen, denn der Weg zur Arbeit oder Schule könnte zu einer Geduldsprobe werden. Grund dafür sind gesperrte Strecken der Linien U2, U3 und U7 sowie der Bahnen S3 und S9. Zudem hat die Gewerkschaft Verdi alle rund 3000 Beschäftigten der Sicherheitsfirmen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld zu einem Warnstreik aufgerufen. Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Ab wann wird gestreikt? Der Warnstreik beginnt an beiden Berliner Flughäfen Montagmorgen um 5 Uhr. Die Sicherheitsmitarbeiter werden voraussichtlich bis 8.45 Uhr ihre Arbeit niederlegen. „Wir rechnen mit erheblichen Einschränkungen und Flugausfällen“, sagt Daniel Tolksdorf, Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB). „Auch noch im Anschluss.“

Warum wird gestreikt? Grund für den Warnstreik sind die bislang ergebnislosen bundesweiten Tarifverhandlungen zwischen dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) und Verdi. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns bei der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle auf 20 Euro – bislang erhält ein Beschäftigter dort 17,12 Euro pro Stunde. Die BDLS hatte laut Verdi eine Entgelterhöhung von lediglich 1,8 auf 2 Prozent pro Jahr bei einer zweijährigen Vertragslaufzeit angeboten. Am 23. Januar sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. Bis dahin sind auch weitere Streiks nicht ausgeschlossen, sagt Martina Sönnichsen, Mitarbeiterin der Bundespressestelle bei Verdi. „Dieser Streik ist ein erstes Warnsignal, und dann schauen wir mal, wie die Arbeitgeber reagieren“, sagt die Pressesprecherin.

Reisende warten am Flughafen.

Foto: Maurizio Gambarini

Sind die Flughäfen auf ein mögliches Chaos vorbereitet? Bei den Streiks in den vergangenen Jahren hätte sich das Chaos aber in Grenzen gehalten, weil sich die meisten Fluggäste im Vorfeld um eine Alternative gekümmert hätten, sagt der Flughafensprecher. Für den Fall der Fälle sind die Flughäfen vorbereitet. Denn: Wie viele Mitarbeiter des Sicherheitspersonals letztlich streiken, werde man allerdings erst sehen, wenn es soweit sei. „Wir haben zusätzliches Personal vor Ort, um den Fluggästen zu helfen. Für den Notfall ist auch speziell geschultes Personal im Einsatz“, versichert Flughafensprecher Tolksdorf.

Was kann man als Passagier tun? Da sich nach Angaben Tolksdorfs stetig etwas im Ablaufplan ändern werde, sollten sich die Passagiere in jedem Fall bei den Fluggesellschaften bereits vor der Anreise über den aktuellen Stand informieren. Bis Sonntagabend waren am Flughafen Schönefeld bereits die ersten Flüge nach Basel, Krakau, Budapest und Billund gestrichen. Weitere Fluggesellschaften haben die für den frühen Morgen geplanten Abflüge auf den Vormittag oder Nachmittag verschoben. Der Flughafensprecher rät, zwei bis drei Stunden vor Abflug am Terminal zu sein, falls es keine andere Auskunft der Fluggesellschaften gibt.

Auch bei der S-Bahn gibt es ab Montag Einschränkungen. Welche S-Bahnlinien sind betroffen? Ab circa 4 Uhr am Montag ist der Verkehr der Linien S3 und S9 zwischen Westkreuz und Spandau bis einschließlich 17. Januar aufgrund von Bauarbeiten eingestellt. Ersatzbuslinien sind eingerichtet. Alternativ können die Regionalzüge RE2, RE4, RE6, RB10, RB14 sowie zwischen Charlottenburg (U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße) und Rathaus Spandau und auch die U7 genutzt werden. Auch beim nächtlichen Bahnverkehr von Montag, 7. Januar, auf Dienstag, 8. Januar, zwischen 22 Uhr und 1.30 Uhr gibt es einige Zugausfälle. Betroffen sind hiervon die Linien S46 zwischen Südkreuz und Westend, die S2 zwischen Nordbahnhof und Bornholmer Straße und die S25 zwischen Nordbahnhof und Gesundbrunnen. Von Freitag, 11. Januar, bis Montag, 14. Januar gibt es auch Einschränkungen bei den Linien S1, S2, S25 und S26 zwischen Yorckstraße und Gesundbrunnen – Ersatzbusse werden eingesetzt.

Wie ist die Situation bei den U-Bahnen? Ein Chaos könnte es an den Haltestellen der Linien U2, U3 und U7 geben, denn die sind bereits seit vorigen Freitag unterbrochen. Die Baumaßnahmen auf der Strecke der U2 und U3 werden bis zum 24. Januar dauern, weil am U-Bahnhof Wittenbergplatz die Weichen erneuert werden müssen. Auf den Abschnitten zwischen Zoologischer Garten und Gleisdreieck (U2), sowie Krumme Lanke und Spichernstraße (U3) werden in dieser Zeit keine Züge fahren. Auf Ersatzbusse wird die BVG bewusst verzichten, da die Straßen der westlichen Innenstadt jetzt schon überlastet sind, wie ein Sprecher sagte. Alternativrouten sind an den Haltestellen ausgeschildert. Zudem werden BVG-Mitarbeiter vor Ort behilflich sein. Die U7 wird in den kommenden acht Wochen zwischen Grenzallee und Britz-Süd nicht fahren. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist in diesem Fall eingerichtet.

Mehr zum Thema:

Streik in Tegel und Schönefeld: Erste Flüge gestrichen