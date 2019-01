Start-up Expondo aus Berlin sucht einen Investor

Berlin. Es ist vielleicht eine der ungewöhnlichsten Start-up-Geschichten, die sich in Berlin finden lassen: Vor zwölf Jahren kaufen und verkaufen zwei Männer deutschlandweit Autoreifen. Die Geschäfte laufen gut. Tagsüber durchforsten die beiden Neuköllner das Internet nach günstigen Angeboten. Das dabei verdiente Geld fließt stets zurück ins Unternehmen. Die beiden Männer sind Piotr Stach (36) und Waldemar Moss (36) und sie sind sparsam: Nachts schläft einer von ihnen im Lager, der andere im Büro.

2009 gründen Stach und Moss Expondo, einen Onlinehändler für Gastronomie- und Industriegeräte. Heute zählt das Unternehmen zu den am schnellsten wachsenden Firmen Berlins. Die Männer, beide mit familiären Wurzeln in Polen, schafften diese Erfolgsgeschichte aus eigener Kraft. Bis heute halten Stach und Moss 100 Prozent der Firmenanteile. Angebote von diversen Investoren lehnten sie bislang stets ab. Das ist erstaunlich, weil vielen Start-ups vor allem in den ersten Jahren das Geld fehlt, um zu wachsen. Stach und Moss sagen hingegen: „Expondo war vom ersten Tag an profitabel.“

Heute verzeichnet Expondo mehr als 250.000 Bestellungen pro Jahr. Etwa 3000 Geräte werden über den firmeneigenen Online-Shop verkauft. In Berlin, Polen und China beschäftigt die Firma rund 330 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Expondo 37,5 Millionen Euro Umsatz. 2019 liegt das Ziel bei 56 Millionen Euro. Das Wachstum ist rasant. Wie ist das möglich?

Anfang Januar sitzen Piotr Stach und Waldemar Moss in einem Konferenzraum im Hauptquartier von Expondo in Mitte. Eine komplette Etage hat das Unternehmen in dem schicken Neubau gemietet. Bald sollen noch ein paar Flächen auf einem anderen Stockwerk dazukommen. Der Platz sollte ausreichen, um auch das angepeilte Wachstum in den kommenden Jahren verkraften zu können, scherzt Moss. „In diesem Jahr planen wir 110 Neu-Einstellungen“, sagt der Gründer. Expondo habe sich stets Nischen gesucht und sei damit erfolgreich gewesen. Nach den Reifen sei das erste Produkt eine Taschenwaage gewesen. In China fertigen heute rund 200 Hersteller Produkte für das Unternehmen. Mittlerweile haben die Berliner vor Ort auch eine eigene Qualitätskontrolle.

Breites Angebot

Expondo verkauft über seinen Online-Shop vor allem Geräte seiner Eigenmarken. Das Angebot ist breit. Für die Gastronomie gibt es Popcorn-Maschinen und Fritteusen, aber auch Töpfe, Stühle oder Verkaufsvitrinen. Für Industriekunden hat die Firma neben Waagen und Messtechnik auch Schweißgeräte oder schlichte Arbeitshandschuhe auf Lager.

Erst seit wenigen Monaten gibt es auch Fitnessgeräte, in ein paar Wochen sollen Büromöbel dazukommen. Expondo will für Geschäftskunden aus diesen Bereichen die erste Anlaufstelle sein. Ähnlich große Konkurrenten, die im Stil der Berliner Produkte über das Internet anbieten, gibt es nicht. Allerdings: Nahezu in jeder Produktkategorie gibt es Wettbewerber, häufig starke, etablierte Marken.

Das Expondo-Sortiment wächst ständig, auch weil die Gründer Stach und Moss Produktideen von Kunden aufgreifen. Einmal hatte sich ein Handwerker beschwert, weil das Kabel eines Schweißgeräts zu kurz war. Das stellte den Mann offenbar vor Probleme. Die Expondo-Macher ließen daraufhin in China eine eben solche Schweißmaschine mit einem acht Meter langen Kabel fertigen. Als das Produkt ein Erfolg wurde, zogen etablierte Händler nach, erzählen die Gründer.

Expondo will die Expertise seiner Abnehmer künftig stärker als bislang nutzen. Um das Geschäft und auch den Service weiter anzukurbeln, plant das Unternehmen, Kunden an Verkaufserlösen zu beteiligen, wenn sie als eine Art Kundenberater fungieren. In dem bald startenden Pilotprojekt will Expondo zunächst 30 bis 50 Experten gewinnen. Bald soll die Expertenmeinung dann unter jedem Produkt zu finden sein.

Aktiv in 20 Ländern

Piotr Stach und Waldemar Moss sind mit Expondo erwachsen geworden. In 20 Ländern ist das Unternehmen mittlerweile aktiv. Die Planungen für die weitere Expansion liegen in der Schublade. Erst im vergangenen Jahr hielten sich die Gründer drei Monate in den USA auf, um die Marktchancen für Expondo auszuloten. Generell sei der amerikanische Markt attraktiv, sagt Waldemar Moss. Allerdings: Wegen der teils unvorhersehbaren Politik von US-Präsident Trump und dem drohenden Handelskrieg, hat Expondo die Ausweitung des Geschäfts auf die USA zunächst verschoben. 2019 steht zunächst das Wachstum in Europa im Vordergrund. Für diese Aufgabe sehen sich die Gründer nach Hilfe um.

Offen erzählen die Geschäftsführer, dass sie dafür auch einen Bruch mit ihren bisherigen Leitsätzen planen. Stach und Moss ziehen den Einstieg eines strategischen Investors in Erwägung. Erstmals sind sie bereit, Anteile an ihrem Unternehmen abzugeben.

Die Anforderungen an den Geldgeber haben die Expondo-Chefs dabei klar abgesteckt: Der potenzielle Investor sollte über ein großes Netzwerk verfügen, das Expondo künftig auch bei der Rekrutierung von Personal helfen könnte. Im Idealfall bringt der Geldgeber zudem Kontakte zu stationären Geschäften mit. So könnte den Berlinern auch der Sprung in den Offline-Handel gelingen.

Möglicherweise hilft Expondo bei der Suche nach einem geeigneten Partner auch die Vergangenheit von einem der Gründer. Waldemar Moss ist nämlich eine echte Spürnase. Vor Expondo studierte der Berliner in Frankfurt/Oder Jura. Danach begann er ein weiteres Studium: Bei der Polizei schlug er eine Laufbahn ein – zum Kommissar.