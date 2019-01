Politiker Christian Gräff wurden 1200 Kontakte gestohlen

Christian Gräff wird sich in den kommenden Tagen sehr viel mit seiner Computertechnik beschäftigen müssen. Der Berliner CDU-Abgeordnete gehört zu den mehreren Hundert Politikern und Prominenten, von denen unbekannte Hacker persönliche Daten im Internet veröffentlich hatten. „Ich muss meine eigene Hardware komplett auf den Kopf stellen“, beschreibt der Marzahn-Hellersdorfer die Herausforderung. Er muss prüfen, was wohl geschehen sein könnte und wie die Datendiebe an die Informationen herangekommen sind.

Denn anders als bei den meisten anderen Berliner Landespolitikern auf der Liste wurden im Falle Gräffs nicht nur vergleichsweise unspektakuläre Daten wie Telefonnummern veröffentlicht. Über Handynummer oder seine Adresse mache er sich weniger Gedanken, so der Politiker. Die seien sowieso bekannt, in Biesdorf wüssten auch viele, wo er wohne. Aber bei Gräff sind auch seine gesamten gespeicherten Mail-Adressen im Netz zu finden. „Alle 1200 Kontakte, die ich bei Microsoft Outlook habe“, sagt der als Wirtschafts- und Bauexperte seiner Fraktion ziemlich umtriebige frühere Wirtschaftsstadtrat.

„Ich hatte nie den Irrglauben, es gäbe 100-prozentige Sicherheit“, betont Gräff. Alles, was einmal im Internet sei, bleibe auch dort. Aber natürlich fragt er sich, was er wohl falsch gemacht haben könnte, so der 40-Jährige. Er arbeite eigentlich immer seine Mails ab und lösche dann auch, was er nicht mehr benötigt. Auch den Ordner mit den gesendeten Objekten leere er regelmäßig. Bei den Passwörtern gebe er sich einige Mühe. Eigentlich hat er sich also nichts vorzuwerfen. Gräff glaubt auch nicht, dass es die Hacker speziell auf ihn abgesehen haben könnten. Für so wichtig hält sich der Ortsvorsitzende der CDU Biesdorf und Landeschef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU in Berlin nicht. Seine Person könne eher über andere Opfer ins Visier der Hacker geraten sein. „Einschüchtern lasse ich mich auf keinen Fall“, beteuert der Volksvertreter.

Gräff fürchtete Folgen auch für seine Kontakte

Gleichwohl macht er sich Sorgen. Denn wer schon mal ein Outlook-Programm auslese, der werde nicht nur E-Mail-Adressen stehlen, sondern alles, was sich darauf finden lässt. Also Mails, Chat-Verläufe, persönliche Kommentare zu Kontakten. Jetzt befürchtet Christian Gräff, dass da noch etwas nachkommen könnte, vor allem auch für seine 1200 Kontaktpersonen. Er überlegt noch, ob er die wohl alle über den Vorgang informieren sollte oder nicht. Vor allem aber will er sich umhören, ob es nicht eine sicherere Alternative zu dem weit verbreiteten Mail- und Kontakt-Programm von Microsoft gebe.

Von den Sicherheitsbehörden erwartet der Christdemokrat dabei wenig Unterstützung. Die Behörden hätten ihn zwar informiert, dass er von einem Datendiebstahl betroffen sei. „Aber das war einen Tag, nachdem das überall veröffentlicht wurde“, sagt er.

Eine ähnliche Erfahrung habe er schon einmal gemacht. Vor einiger Zeit wurde Gräff wie auch andere Mitglieder des Abgeordnetenhauses Opfer eines Identitätsdiebstahls. Unbekannte bestellten mit seinen Daten Waren im Internet und ließen sie woandershin liefern. Gräff erfuhr das sofort, weil er immer darüber informiert wird, wenn sich jemand bei der Schufa erkundigt, ob er kreditwürdig sei. Er habe den Online-Versender sofort über den Betrug informiert und sei zu der Lieferadresse gefahren. Bei der Polizei habe er Anzeige erstattet und auch die Lieferanschrift mitgeteilt. Gehört habe er nie wieder etwas von seinem Fall.

