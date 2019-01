Blühende Pflanzen für Ackerstreifen

Potsdam. Mit einer Spendenaktion sollen in diesem Jahr erneut Brandenburger Landwirte unterstützt werden, die Blühflächen an ihren Feldern zum Erhalt der Arten anlegen. Im März werde die Aktion bereits zum dritten Mal gestartet, sagte Gregor Beyer, Geschäftsführer des Forums Natur, auf Anfrage. Im Vorjahr seien gut 100 Betriebe unterstützt worden. Auf 300 Hektar seien Brandenburger Blühmischungen ausgesät worden. Spenden in Höhe von 10 000 Euro seien den Landwirten für den Ankauf der Samen zur Verfügung gestellt worden. Die Aktion läuft nach den Angaben über das Forum, den Landesbauern- und den Landesjagdverband.

( dpa )