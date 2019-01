Prozess ohne Münze: Clan-Mitglieder stehen vor Gericht

Knapp 22 Monate nach dem spektakulären Diebstahl einer 100-Kilo-Goldmünze aus dem Bode-Museum kommen jetzt die mutmaßlichen Täter vor Gericht. Ab Donnnerstag müssen sich vor dem Landgericht Wayci R. (24), Wissam R. (22), Ahmed R. (20) und Dennis W. (20) wegen „gemeinschaftlichen Diebstahl in einem besonders schweren Fall“ verantworten. Drei der Angeklagten sind Angehörige der polizeibekannten arabischen Großfamilie R. aus Neukölln, der Vierte war zum Zeitpunkt der Tat als Wachmann in dem Museum tätig.

Das Interesse an der Hauptverhandlung ist riesig, Fernsehteams und schreibende Journalisten aus ganz Deutschland sowie aus dem Ausland haben sich angemeldet. Sämtliche Presseplätze im größten Schwurgerichtssaal 700 des Gerichtsgebäudes in Moabit seien belegt, sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani. Auch im Zuschauerbereich dürfte kaum einer der etwa 100 Plätze frei bleiben. Da zwei der vier angeklagten Männer zum Zeitpunkt der Tat noch Heranwachsende (unter 21 Jahre alt) waren, wird der Prozess vor einer Jugendkammer geführt.

Die Tat, die an voraussichtlich zwölf Prozesstagen verhandelt wird, war nicht nur eines der spektakulärsten Verbrechen der vergangenen Jahrzehnte in Berlin, sie war auch ganz besonders dreist. In der Nacht zum 27. März sollen die drei Mitglieder der Familie R. über ein Fenster im zweiten Stock des Museums in das Gebäude am Kupfergraben eingestiegen sein, um die etwa autoreifengroße Münze im Wert von 3,74 Millionen Euro aus einer Vitrine zu entwenden und auf dem gleichen Weg wieder zu verschwinden. Den Ermittlungen zufolge transportierten die Angeklagten das schwere Exponat zunächst mit einem Rollbrett und dann mit einer Schubkarre entlang der S-Bahntrasse zu einem bereitstehenden Fluchtfahrzeug.

Wachmann soll die günstige Gelegenheit erkannt haben

Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes (LKA) übernahm den Fall, und den Ermittlern war schnell klar: Die Täter müssen Hilfe aus dem Museum bekommen haben, anders wäre das Eindringen in das Gebäude nicht möglich gewesen. Die Beamten nahmen sämtliche Mitarbeiter unter die Lupe und stießen bald auf den Wachmann Dennis W. Der heute 20-Jährige war bereits polizeiauffällig, unter anderem wegen Kennzeichendiebstahl, Tankbetrug und dem Versuch, in einem Baumarkt einen Tresor mit einem Meißel zu knacken. Über W. gelangten die Ermittler schließlich auf die Spur der anderen drei Tatverdächtigen .

Trotz des relativ schnellen Ermittlungserfolgs blieben Staatsanwaltschaft und Polizei äußerst zurückhaltend mit Informationen. Noch immer sind viele Fragen offen, die aber jetzt sicherlich während der Hauptverhandlung beantwortet werden. Eine betrifft Dennis W., den mutmaßlichen Tippgeber und Auskundschafter des Tatortes. Über dessen Tatbeteiligung kursieren zwei Versionen. Eine besagt, W. sei von den anderen Mitangeklagten angesprochen und rekrutiert worden. Der zweiten Version zufolge, war es W. selbst, der erkannte, dass in dem Museum reiche Beute zu holen ist. Über einen Mittelsmann soll der Kontakt zur Familie R. hergestellt worden sein.

Unklar ist auch noch, welche Rolle der Inhaber eines unscheinbaren Geschäfts an der Sonnenallee führte, dessen Laden Wochen nach der Tat von einem Großaufgebot der Polizei durchsucht wurde. „An- und Verkauf von Gold und Silber aller Art, Platin, Zahngold, Münzen Ringe“ steht auf einer Werbetafel vor dem Geschäft. Von hier aus könnte, so der Verdacht der Kripo, der Verkauf der Münze organisiert worden sein. Was aus dem Verdacht wurde, dazu äußerten sich die Ermittler bislang nicht.

Die gestohlene Münze scheint unwiederbringlich verloren

Eine weitere Frage lautet: Wie konnte ein einzelner Wachmann das Sicherheitssystem des Museum austricksen? Für den Prozess ist das eher nebensächlich, für das Museum selbst allerdings wichtig. Der Vorfall ist für die Verantwortlichen des renommierten Hauses ausgesprochen peinlich. Von der „Maple Leaf“, so der Name der Münze, wurden nur fünf Exemplare geprägt, das im Bode-Museum gestohlene Stück war zudem eine Leihgabe eines privaten Sammlers. Inzwischen dürfte es nur noch vier Exemplare geben, die Ermittler gehen davon aus, dass die gestohlene Münze zerteilt oder eingeschmolzen wurde, um sie leichter verkaufen zu können. Damit wäre sie unwiederbringlich verloren. „Meine Hoffnung, dass wir die Münze auch nur in Teilen finden, ist leider relativ gering“, sagte auch Carsten Pfohl, der Chefermittler in dem Fall.