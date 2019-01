Betrunkener bei Einbruch in Delikatessengeschäft erwischt

Berlin. Ein Betrunkener ist in ein Delikatessengeschäft in Berlin-Charlottenburg eingebrochen. Am frühen Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr sei der 22-Jährige in das Geschäft in der Kantstraße eingedrungen und wollte Wein und Lebensmittel stehlen, teilte die Polizei am Samstag mit. Kurz bevor der mutmaßliche Einbrecher fliehen wollte, bat ein 45 Jahre alter Zeuge einen Taxifahrer, die Polizei zu verständigen und hinderte den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizisten an der Flucht. Diese nahmen ihn vorläufig fest. Ein erster Alkoholtest ergab 1,5 Promille.

( dpa )