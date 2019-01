Berlin. In einem Hostel in Berlin-Kreuzberg hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. "Eine Person wurde vor Ort medizinisch versorgt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vermutlich sei in dem Hostel am Spreewaldplatz ein Bettgestell in Brand geraten. Die Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

( dpa )