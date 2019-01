Prozess: Masseur soll 17 Frauen sexuell belästigt haben

Eineinhalb Jahre lang soll ein Masseur in Tegel sexuelle Übergriffe auf Patientinnen begangen haben. Jetzt steht er vor Gericht.

Berlin. Sasa M. hatte als Masseur und Therapeut offenbar sehr eigene Vorstellungen von seinem Berufsbild, zumindest bei weiblichen Patientinnen. Davon geht zumindest die Berliner Staatsanwaltschaft aus. Zwischen Dezember 2016 und Februar 2018 bot der Deutsche mit serbischen Wurzeln eine Vielzahl unterschiedlicher Massagen und Therapien an. Die Ermittlungen haben für diese Angebote andere Bezeichnungen ergeben, unter anderem Vergewaltigung und sexuelle Belästigungen. Seit Freitag muss sich Sasa M. dafür vor dem Landgericht verantworten.

17 Opfer haben die Ermittlungen zutage gefördert. Die Beschreibungen der in der Anklageschrift aufgelisteten Details aller 18 mutmaßlichen Taten reichen von "Berührungen und Manipulationen im Intimbereich" bis zu "beischlafähnlichen Handlungen". Was die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zum Prozessbeginn vortrug, ist die Übersetzung schrecklicher, teilweise bis heute nachwirkender Erfahrungen der Opfer in nüchternes Juristendeutsch.

Sich selbst bezeichnete Sasa M. als "Entspannungstherapeut", seine "Wellness- und Beauty-Oase" entpuppte sich als winziger und äußerst karg eingerichteter Raum im hinteren Teil eines Sportstudios in Tegel. Seine eigentlichen Räume seien wegen eines Wasserschadens gerade unbrauchbar, erklärte M. den Kundinnen, die sich beim Anblick des Behandlungszimmers wunderten.

Typische Massagen im Bereich des Rückens und der Schultern

Fast alle Kunden kamen mit Gutscheinen, die allermeisten wünschten typische Massagen im Bereich des Rückens und der Schultern. Zwei der Frauen wollten eine so genannte Schwangerschaftsmassage, auch die bot M. an. Die Wünschen der Kundinnen soll er allerdings zumeist nur kurz befolgt haben, stattdessen wanderten seine Hände den Schilderungen der Frauen zufolge immer wieder in intime Bereiche ihrer Körper.

Der 45-Jährige habe die Taten begangen, um sich sexuell zu erregen, davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Wenn die Schilderungen der Opfer in allen Details zutreffen, muss er zum Erreichen dieses Ziels alle Register gezogen haben. Immer wenn er die Oberschenkel der Kundinnen massierte, sollen seine Hände schnell nach oben gewandert sein, mitunter wie zufällig und unbeabsichtigt wirkend. Und bei Kundinnen, die ausdrücklich eine Rückenmassage wünschten, befasste sich M. der Staatsanwaltschaft zufolge doch lieber mit dem Brustbereich.

Zu allen Fällen trug die Staatsanwältin vor, die Frauen hätten überwiegend "starr vor Angst" die Behandlung des selbsternannten Entspannungstherapeuten über sich ergehen lassen. "Ich war in einer Art Schockstarre, unfähig mich zu bewegen oder irgendetwas zu sagen", erklärte eine der betroffenen Frauen als Zeugin am ersten Verhandlungstag.

Verteidigung: Frauen haben sich freiwillig in die Situation begeben

Für die beiden Anwältinnen des Angeklagten ist dies Verhalten der Opfer ein ganz wichtiger Aspekt ihrer Verteidigungsstrategie. Die Anklage sei unzulässig, äußerten sie schon zum Prozessauftakt. Begründung: Die Frauen hätten sich freiwillig in die Situation begeben. Und es unterlassen, dem Masseur klar und unmissverständlich zu sagen, dass sie diese Form der Behandlung nicht wünschen.

Zehn Verhandlungstage hat das Gericht angesetzt. Da der Angeklagte schweigt, werden wohl alle Opfer aussagen und sich vor allem den Fragen der Verteidigerinnen stellen müssen. Der Prozess wird am 8. Januar fortgesetzt.