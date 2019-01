Frauen bei Massagen sexuell belästigt? Therapeut vor Gericht

Berlin. Weil er Frauen bei Massagen sexuell belästigt haben soll steht ein Entspannungstherapeut vom heutigen Freitag an vor dem Berliner Landgericht. Dem 45-Jährigen werden 18 Übergriffe vorgeworfen. In zwei Fällen geht die Staatsanwaltschaft von Vergewaltigung aus. In seinen damaligen Behandlungsräumen in den Stadtteilen Spandau und Pankow soll der Mann den Ermittlungen zufolge 18 Kundinnen bei Wellnessmassagen unsittlich berührt haben, um sich dadurch sexuell zu erregen. Zu den Übergriffen soll es in der Zeit von Dezember 2016 bis Februar 2018 gekommen sein. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage bis zum 19. Februar vorgesehen.

( dpa )