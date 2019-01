Gero Breloer: So schön bunt kann Berlin im Winter sein

Berlin. Die Fotos von Gero Breloer stehen im Kontrast zu dem Wetter, das in Berlin zuletzt vorgeherrscht hat: Statt grau zu sein, leuchten sie in bunten Farben. Für sein Projekt „RGBerlin“ hat der Fotograf und Filmer eine besondere Technik verwendet. Breloer erklärt sie vereinfacht so: Die Grundlage bildet der Farbraum RGB. Bei diesem werden Farbwahrnehmungen durch das Mischen der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau gebildet. Seine bunten Bilder entstanden durch Collagen von jeweils drei Fotos, bei denen jeder Kanal eine der RGB-Farben wiedergibt. „Ich habe immer drei Fotos von einer Location gemacht“, sagt Breloer. Dabei habe er die Position der Kamera mal mehr, mal weniger geändert. So entsteht die Verschiebung der Fotomotive.

Fotografiert hat Breloer vor allem bekannte Orte und Gebäude in Berlin, wie das Holocaust-Mahnmal, die Skulpturen auf der Schloßbrücke und Fernsehturm oder das Pallasseum in Schöneberg. Zum Teil, sagt er, habe er dafür Stative mit einer Höhe von bis zu zehn Metern verwendet. Mit den Bildern zeigt Breloer auch seine Sicht auf Berlin. Denn, so sagt er: „Für mich ist Berlin bunt.“ Wer Interesse an einem Tisch- oder Wandkalender mit den Bildern für 15 beziehungsweise 39 Euro hat, kann sich bei dem Fotografen per E-Mail an gero@breloer.com melden.

( jes )