Maskierte Räuber überfallen Imbiss: Angestellte geschlagen

Berlin. Bei einem Überfall auf einen Imbiss in Berlin-Reinickendorf ist eine Angestellte ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll zunächst einer der beiden maskierten Täter an den Verkaufstresen des Imbisses am Kurt-Schumacher-Damm herangetreten sein und die 30-jährige Frau mit der Waffe bedroht haben. Der andere soll ihr schließlich ins Gesicht geschlagen haben. Das Duo bediente sich dann an der Kasse und fuhr in einem Auto davon. Zur Höhe der Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Frau wurde am Ort von einem Arzt behandelt.

( dpa )