Hertha startet Rückrunden-Vorbereitung in Berlin

Berlin. Als einer von vier Bundesligisten verzichtet Hertha BSC auf ein Trainingslager in der Ferne. Die Profis des Tabellen-Achten beginnen heute die Vorbereitung auf die Rückrunde - und werden wie im Vorjahr Berlin nicht für ein Trip ins Ausland verlassen. "Die Wintervorbereitung ist wieder richtig kurz", sagte Trainer Pal Dardai vor der ersten Einheit auf dem Schenkendorffplatz. Hertha hofft unter anderem auf die Rückkehr der zuletzt angeschlagenen Marko Grujic, Karim Rekik und Javairo Dilrosun. Die Hauptstädter, die am 13. Januar am Telekom-Cup in Düsseldorf teilnehmen, starten am 20. Januar beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg in die zweite Halbserie.

( dpa )