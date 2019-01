Bezirke können Passfälscher bald schneller entdecken

In Reinickendorf sollen bald Prüfgeräte zum Einsatz kommen.

In Neukölln sind seit längerer Zeit Prüfgeräte erfolgreich im Einsatz. In anderen Bürgerämtern gibt es noch Sicherheitsbedenken.

Berlin. Die Berliner Bezirke bekommen in den nächsten Monaten Geräte, mit denen gefälschte Pässe schneller entdeckt werden können. Bislang sind diese nur in Neukölln im Einsatz – und das mit Erfolg. Nach Informationen der Berliner Morgenpost stimmte vor Weihnachten der Hauptpersonalrat des Landes Berlin einem Probebetrieb der Dokumentenprüfgeräte in allen Berliner Bezirken zu. Dort gibt es allerdings noch Sicherheitsbedenken.

„Begonnen wird voraussichtlich mit den Bezirken Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf und Treptow-Köpenick“, sagte ein Sprecher der Innenverwaltung. Derzeit laufen Gespräche zwischen IT-Dienstleistungszentrum, Bundesdruckerei, Innenverwaltung, Polizei und den Bezirken zu Terminen für die Lieferung, Installation, Einweisung und Abnahme der Geräte. Wann genau die Dokumentenprüfgeräte dann vor Ort einsatzbereit sind, ist derzeit noch nicht endgültig abschätzbar.

Personalräte müssen der Einführung zustimmen

Ein Grund für die schleppende Umsetzung ist, dass neben dem Hauptpersonalrat auch immer die Personalräte im jeweiligen Bezirk zustimmen müssen. Und dort gibt es zum Teil massive Sicherheitsbedenken. In den Bürgerämtern gibt es Befürchtungen, dass man der Situation, anders als etwa die Polizei, nicht gewachsen sei, wenn man einem Menschen tatsächlich einen gefälschten Pass abnehmen müsste.

Weniger zimperlich ist man in Neukölln. Dort sind die Geräte seit einiger Zeit überaus erfolgreich im Einsatz. Erst kürzlich wurden bei einem behördenübergreifenden Einsatz an der Hermannstraße zwölf Pässe kontrolliert, von denen sich zwei als Totalfälschungen entpuppten. „Das ist keine schlechte Quote“, sagte ein Mitarbeiter des Bezirksamtes. In den Geräten, die aus einem Laptop und einer Scannereinheit bestehen, werden die Pässe geprüft und mit Originalvorlagen aus den jeweiligen Ländern verglichen. Das ist genauer und hat eine höhere Trefferquote als die manuelle Prüfung.

„Wir haben damit durchweg gute Erfahrungen gemacht“, sagte der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) der Berliner Morgenpost. In Neukölln gibt es allerdings auch traditionell eine enge und behördenübergreifende Zusammenarbeit, die auch schon in der räumlichen Nähe begründet ist. So sitzt das Bürgeramt Sonnenallee etwa im selben Haus wie der Polizeiabschnitt 54.

CDU kritisiert schleppende Umsetzung der Pläne

Kritik kommt unterdessen von der CDU. Deren Sprecher für Digitale Verwaltung, Stephan Lenz, sagte, dass die Geräte schon längst im Einsatz sein müssten, wenn Berlin ernsthaft gefälschte Pässe aus dem Verkehr ziehen will. „Ganz Berlin braucht solche Geräte“, sagte Lenz der Berliner Morgenpost. Es sei zu befürchten, dass mit gefälschten Pässen über viele Jahrzehnte hinweg Sozialleistungen erschlichen würden, so Lenz.

Die Vorlage von Personaldokumenten stehe am Anfang der Kette von personenbezogenen Verwaltungsvorgängen. Berlin sehe sich seit nunmehr mehr als drei Jahren nicht in der Lage, standardisiert Dokumentenprüfgeräte in den Bürgerämtern einzuführen, sagte Lenz.

Neben den Bezirken Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf und Treptow-Köpenick bereitet sich auch Mitte auf den Einsatz der Geräte vor. Allerdings ist man dort eher skeptisch. „Wir erkennen gefälschte Pässe auch jetzt schon schnell und zuverlässig. Was die Geräte bringen, muss sich erst noch zeigen“, heißt es aus dem Bezirksamt.