Amsel, Meise, Fink und Star: Welcher Vogel ist noch da?

Der Haussperling – auch Spatz oder Hausspatz genannt – ist der Vogel, der im Winter am häufigsten in Berlin anzutreffen ist.

Berlin. Wer sich fürs neue Jahr vorgenommen hat, etwas für den Naturschutz zu tun, kann den Vorsatz bereits am kommenden Wochenende in die Tat umsetzen. Denn der Naturschutzbund (Nabu) ruft vom 4. bis 6. Januar zur „Stunde der Wintervögel“ auf. Gemeinsam mit seinem bayerischer Partner, dem Landesbund für Vogelschutz (LBV), hofft der Nabu auf möglichst viele freiwillige Teilnehmer bei der bundesweit größten Vogelzählung.

Denn während der Star zum Winterurlaub Richtung Mittelmeer davonflattert, muss der Nabu wissen, wo Amseln, Meisen und Co. häufig und selten vorkommen oder ob das aktuelle Wetter Wintergäste anlockt oder sie nach Süden weiterziehen – denn nur so können diese Vögel optimal geschützt werden. „Nach dem Jahrhundertsommer 2018 dürfte die Zählung besonders spannend werden“, sagt Nabu-Geschäftsführer Leif Miller.

„Bisher können wir mangels Daten nur spekulieren, wie sich die Dürre auf die Vogelwelt ausgewirkt hat.“ Durch den warmen Sommer trugen wilde Bäume und Sträucher besonders viele Früchte. „Die Wintervögel finden also einen reich gedeckten Tisch vor“, sagt Miller.

Auch der Grünfink ist gefährdet. 2018 konnten in ganz Deutschland nur noch etwa 45 Prozent des Bestandes von 2013 festgestellt werden.

Foto: Saverio Gatto / Saverio Gatto/picture alliance / imageBROKER

Amsel-Zahlen werden mit großer Spannung erwartet

Ein Vogel erregt die Aufmerksamkeit der Naturschützer in diesem Jahr besonders. „Mit großer Spannung erwarten wir die Ergebnisse für die Amsel, auf die die Usutu-Epidemie des vergangenen Sommers eine große Auswirkung haben könnte“, sagt Miller. Denn: „2018 trat die für Amseln tödliche Viruserkrankung erstmals fast deutschlandweit auf und hat vor allem in Norddeutschland zu einem regelrechten Massensterben geführt.“ Ein milder Winter könnte jedoch dafür sorgen, dass viele Amseln im Land bleiben und nicht wegziehen. Die gemeldeten Zahlen könnten dann höher als erwartet ausfallen, so Miller.

Die Blaumeise fühlt sich in Berliner Parks und Wäldern pudelwohl – und ist dementsprechend oft zu sehen.

Foto: Justus de Cuveland / Justus de Cuveland/picture alliance/imageBROKER

Auch in Berlin waren Amseln von der Krankheit betroffen. „In die Kleintierklinik der FU Berlin wurden zahlreiche Amseln mit Usutu eingeliefert“, erklärt Jutta Sandkühler, Geschäftsführerin des Nabu Landesverbandes Berlin. Konkrete Zahlen, wie viele Amseln an Usutu verendet sind, gibt es zwar keine. „Es ist aber nicht zu erwarten, dass die Usutu-Epidemie nachhaltige Auswirkungen auf den Berliner Bestand der Amsel hat“, meint Sandkühler.

Die Amsel ist nicht der einzige Vogel, der Naturschützern Sorgen macht. „Die Art, die bei der Wintervogelzählung über die Jahre am stärksten abgenommen hat, ist der Grünfink“, sagt Nabu-Vogelschutzexperte Lars Lachmann. „2018 konnten nur noch etwa 45 Prozent des Bestandes von 2013 festgestellt werden“, so der Vogelexperte. „Hauptgrund ist das Grünfinkensterben, das durch den Parasiten Trichomonas gallinae ausgelöst wird, der besonders an sommerlichen Vogelfutterstellen von Vogel zu Vogel übertragen wird. Hier erwarten wir leider, dass sich der Negativtrend fortsetzt.“

Haussperling und Kohlmeise sind Berlins Spitzenreiter

Im vergangenem Jahr haben 3121 Berliner bei der Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ mitgezählt. In rund 2059 Gärten wurden damals insgesamt 71.705 Vögel gezählt. An der Spitze standen in Berlin Haussperlinge, Kohlmeisen, Blaumeisen und Amseln.

Sie ist bedroht: die Amsel. Die Usutu-Epidemie hat den Bestand stark dezimiert. Unzählige Tiere wurden in der Kleintierklinik der FU Berlin behandelt.

Foto: Stephan Rech / Stephan Rech/picture alliance/imageBROKER

Die „Stunde der Wintervögel“ ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion und findet bereits zum neunten Mal statt. Bei der letzten großen Vogelzählung im Januar 2018 beteiligten sich über 136.000 Menschen bundesweit. Damit konnte die bisherige Höchstzahl von knapp 125.000 aus dem Vorjahr übertroffen werden.

Insgesamt gingen Meldungen aus 92.000 Gärten ein. Wie in Berlin, ergatterte auch bundesweit der Haussperling damals den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel in Deutschlands Gärten, Kohlmeise und Blaumeise folgten auf Platz zwei und drei. Unter den Top Ten der häufigsten Wintervögel hatte die Amsel am stärksten verloren. Fast ein Drittel weniger Amseln als im Vorjahr wurden im Jahr 2018 beobachtet.

Eine besondere Qualifikation ist zum Zählen nicht nötig

Das pure Interesse und die Freude an der Vogelwelt reichen übrigens zur Teilnahme aus, eine besondere Qualifikation ist für die Wintervogelzählung nicht nötig. Mitmachen ist ganz einfach: Eine Stunde lang werden die Vögel von freiwilligen Beobachtern am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park gezählt und dem Nabu gemeldet. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde zu beobachten ist.

Wer sich in Berlin aber nicht allein auf die Lauer legen möchte, kann sich beispielsweise im Britzer Garten in Neukölln dem „Freilandlabor Britz“, dem Förderverein zur Naturerziehung im Britzer Garten, anschließen. Am Sonnabend, 5. Januar, ab 10 Uhr werden im Freilandlabor Britz (erreichbar über Parkeingang „Buckower Damm“) Amseln, Finken und Co. gezählt. Zuzüglich zum Eintritt in den Britzer Garten kostet das Mitzählen 6,66 Euro. Die Veranstaltung wird von der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg organisiert.

Beobachtungen können unter www.stundederwintervoegel.de bis zum 15. Januar gemeldet werden sowie am 5. und 6. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr kostenlos per Telefon unter 0800-1157-115 .