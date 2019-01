Streiks bei Geldtransporter-Fahrern auch am Donnerstag

Die Geldtransporter-Fahrer sind am Mittwoch in einen Warnstreik getreten. Der Ausstand soll forgesetzt werden, kündigte Ver.di an.

Viele Geschäfte und Geldautomaten in Deutschland haben wegen eines Warnstreiks der Beschäftigten von Geld- und Wertdiensten am Mittwochvormittag kein frisches Bargeld bekommen.

Fahrer von Geldtransportern, Geldzähler und Vorbereiter für zahlreiche Geldtransporte seien am Morgen in den Streik getreten, teilten Sprecher der Landesverbände der Gewerkschaft Verdi mit. Am Dienstag hatte die Gewerkschaft dazu aufgerufen, bundesweit Hunderte Geldtransporte zu bestreiken.

Für Berlin-Brandenburg kündigte der Ver.di Landesbezirk an, der Warnstreik werde am Donnerstag fortgesetzt. In der Region hätten sich rund 190 Beschäftigte der Firmen Prosegur in Potsdam und Ziemann in Berlin-Marzahn an dem Ausstand beteilit. Rund 70 bis 80 Prozent der Touren seien dadurch ausgefallen. Laut Ver.di könnte es wegen des Warnstreiks zu Engpässen an den Geldautomaten kommen. Auch die Abholung der Tageseinnahmen bei Warenhäusern, Discountern, Möbel- und Baumärkten sowie anderen großen Unternehmen sei nicht gewährlieistet.

Die Arbeitgeber waren im Vorfeld nicht von größeren Problemen ausgegangen. Ein mehrstündiger Warnstreik sei zwar ärgerlich und für die Unternehmen teuer. Aber: "Die Bargeldversorgung in Deutschland wird nicht zusammenbrechen", sagte eine Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW). Am Mittwoch hieß es dann seitens der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW), es könne deutschlandweit gesehen vereinzelt zu Lieferverzögerungen an Geldautomaten kommen. Von punktuellen Einschränkungen in der Bargeldversorgung an Geldautomaten ging auch die Deutsche Kreditwirtschaft aus.

Von der Ziemann Sicherheit GmbH hieß es auf Nachfrage, dass es Notfallpläne gebe und der Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten wurde. Wie viele Mitarbeiter am Standort Berlin insgesamt beschäftigt sind, teilte das Unternehmen nicht mit. Bundesweit gebe es 25 Betriebsstätten, nicht an allen seien Mitarbeiter am Mittwoch in den Warnstreik getreten. Wie viele Standorte betroffen waren, blieb unklar. Bei den jeweiligen Arbeitsniederlegungen hätten im Durchschnitt etwa 15 bis 25 Prozent der Belegschaft mitgemacht. Auf der Internetseite des Unternehmens hieß es, dass in den betroffenen Regionen mit Serviceeinschränkungen gerechnet werden müsse.

Hintergrund ist die festgefahrene Tarifrunde für 12.000 Beschäftigte der Geld- und Wertdienst-Branche. Verdi bezeichnet das bisherige Angebot der Unternehmen als nicht verhandlungsfähig. Die BDGW hingegen betont, man sei bereits an die Grenze dessen gegangen, was wirtschaftlich vertretbar sei.

Für die 12.000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro. Die Gehälter in Ost und West sollen zudem bei einer Laufzeit von zwei Jahren angeglichen werden. In Berlin-Brandenburg liege der Stundenlohn derzeit bei 12,64 Euro, die Monatslöhne im Osten Deutschlands lägen zwischen 1800 und 2400 Euro brutto, so Ver.di. Im Westen Deutschlands erhielten die Beschäftigten der Branche zwischen 2200 und 2900 Euro im Monat. Die Tarifverhandlungen werden am 3. und 4. Januar in Berlin fortgesetzt.

( alu/dpa )