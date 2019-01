Polizei geht mit ungelösten Fällen ins neue Jahr

Berlin. Die Berliner Polizei startet mit mehreren offenen Fahndungen, Mord- und anderen Ermittlungen ins neue Jahr. Gesucht wird weiterhin der Mörder der 25-Jährigen Frau aus Polen, die am 28. Dezember in Neukölln durch einen Schuss in den Kopf lebensgefährlich verletzt wurde und später starb. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Die Kriminalpolizei fahndet außerdem nach zwei Männern, die in der Nacht zum 30. Dezember in Moabit mit einem Auto vor Polizisten flohen. Dabei konnte sich ein Polizist nur durch einen Sprung vor dem losfahrenden Auto in Sicherheit bringen. Bei dem tragischen Verkehrsunfall mit einer toten jungen Frau aus Brasilien kennt die Polizei zwar den Autofahrer, ermittelt wird aber noch zum Hergang.

( dpa )