Basketball "Ein guter Test": ALBA startet in die Top16-Runde im Eurocup

Berlin. Nach fünf Tagen Pause startet Basketball-Bundesligist ALBA Berlin ins neue Jahr. Am Donnerstag empfangen die Berliner zum Auftakt der Top16-Runde im Eurocup in eigener Halle den AS Monaco (18.30 Uhr). "Ein starker Gegner und ein guter Test für uns. Zudem ein wichtiges Spiel für das Erreichen der nächsten Runde", sagte Trainer Aito Garcia Reneses.

Die Franzosen erreichten als Gruppensieger die nächste Runde, stehen in der heimischen Liga derzeit allerdings nur auf Platz 13. Für ALBA ist das aber kein Grund, Monaco zu unterschätzen. "Sie haben viele gute Einzelspieler und gute Schützen", warnte Martin Hermannsson, der vergangene Saison noch in der französischen Liga mit Chalons gegen die Monegassen spielte. "Sie haben mittlerweile einen anderen Trainer, spielen etwas anders. Aber der Schlüssel zum Erfolg für uns wird die Abwehrarbeit sein", glaubt der Isländer.

In Gerald Robinson und Elmedin Kikanovic trifft ALBA auch auf zwei ehemalige Berliner Spieler. Besonders der Bosnier ist dabei in guter Erinnerung geblieben. "Er findet immer viele Wege, um zu treffen", warnte Kapitän Niels Giffey. In den ersten zehn Spielen im Eurocup war Kikanovic mit im Schnitt 15,5 Punkten pro Spiel bester Schütze der Monegassen.

Die weiteren Gruppengegner der Berliner sind Rytas Vilnius (Litauen) und Partizan Belgrad (Serbien). Die ersten beiden Teams erreichen das Viertelfinale. Einen eindeutigen Favoriten in der Gruppe gibt es nicht. "Die Gruppe ist hart, weil alle Teams ähnlich stark sind. Deshalb müssen wir unbedingt die Heimspiele gewinnen. Das macht den Auftakt gegen Monaco besonders wichtig", findet Hermannsson.

Vergangene Saison war für die Berliner die Top16-Runde im Eurocup Endstation. Dieses Mal will ALBA aber weiterkommen. "Wir haben ganz gute Chancen", glaubt Giffey.

( dpa )