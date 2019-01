Fluchtversuch eines Gefangenen: CDU fordert Aufklärung

Berlin. Nach dem Fluchtversuch eines Gefangenen aus einem Berliner Gefängnis hat die CDU eine Reihe von kritischen Fragen aufgeworfen. "Wie kann es sein, dass ein vergittertes Zellenfenster einfach herausgedrückt werden konnte und dass das Knallen von Silvesterfeuerwerk zu Fehlalarmen führt?", wollte der CDU-Rechtspolitiker Sven Rissmann am Mittwoch wissen. "Und warum werden die vor fünf Jahren eingebauten Fenster der Hafträume erst jetzt überprüft?"

Der Fluchtversuch am Silvesterabend im Gefängnis in Moabit erinnere an die Serie von Ausbrüchen vor einem Jahr, so Rissmann. Das neue Sicherheitskonzept von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) scheine "unzureichend und lückenhaft". Die CDU werde das Thema in der nächsten Sitzung des Rechtsausschusses diskutieren.

Der Gefangene war durch sein vergittertes Fenster ausgebrochen und auf das Dach des Gebäudes geklettert. Dort wurde er aber entdeckt.

Kurz nach Weihnachten 2017 waren vier Gefangene aus der Haftanstalt Plötzensee entkommen. Sie brachen durch das Lüftungsfenster eines Heizungsraums aus. Kurz danach flohen fünf Häftlinge aus dem offenen Vollzug. Im Februar 2018 klemmte sich ein Gefangener unter einen Lkw, der das Gefängnis Tegel verließ.

Justizsenator Behrendt hatte Anfang Dezember mehrere Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der Gefängnisse angekündigt. Geplant sind demnach besonders hohe Zäune, digitale Videoüberwachungstechnik, neue Schlösser und Schließanlagen sowie Herzschlagdetektoren an den Zufahrten für Laster. Außerdem soll es mehr Personal geben.

( dpa )